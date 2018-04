Mercado de la Rotonda: iniciaron estudio para el nuevo galpón y puesteros esperan definiciones

Los puesteros de la zona de la Rotonda siguen a la expectativa de posibles soluciones tras varias conversaciones con funcionarios, luego del voraz incendio que consumió la totalidad de los locales y de la mercadería que tenían en stock. Los primeros pasos para la reconstrucción del lugar ya comenzaron a darse, con la visita al predio de personal técnico de una empresa constructora enviada por la Provincia.

Sobre esta cuestión, Luis, uno de los puesteros, comentó ayer a El Litoral que “se acercó personal de una empresa a ver cómo quedó el galpón y dijeron que está inutilizable”, en concordancia con el cuerpo de bomberos que indicó que el lugar corre serios riesgos de derrumbe, con las chapas del techo a punto de caer y las paredes con pronunciadas rajaduras.

El comerciante mencionó también que “los que vinieron a ver el lugar nos comunicaron que no sirve nada, ni el piso”. Tanto es así que, según pudo saber este matutino, la Justicia emitiría la orden de derrumbar el tinglado por cuestiones de seguridad, luego de que la Policía realice ayer los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro. En tanto, los bomberos cesaron con el trabajo de enfriamiento que ejecutaron durante varias horas luego de lograr controlar el fuego.

Para poder avanzar rápidamente con la planificación del nuevo tinglado que les prometió el Gobernador, el personal técnico requirió a los puesteros que faciliten los planos del lugar, que se encuentran en poder de uno de ellos, quien se comprometió a entregarlos.

La mayor preocupación de las personas que desempeñaban su labor mercantil en el paseo de compras pasa por lo inmediato y la posibilidad de contar con un lugar para vender los productos. “Podemos comprar algunas pocas cosas como para volver a empezar”, dijeron varios consultados.

Una de las opciones que manejan los puesteros es un galpón que se encuentra también frente a la Rotonda, al lado del predio del Mercado de Concentración y de varios locales gastronómicos que se ubican en el empalme entre la Ruta 12 y el inicio de la avenida Independencia. “Es un lugar chico y como no tenemos muchas cosas creemos que nos podemos acomodar ahí”, comentó Luis.

Vale aclarar que esta alternativa surgió de los propios damnificados y la Comuna se comprometió a averiguar la situación del lugar. Al respecto, uno de los comerciantes contó que “le dijimos al Intendente que vino ayer -por el viernes- y nos respondió que había que ver de quién era y si es posible o no”. Asimismo, añadió: “Como última opción no tenemos problemas en colocar unas carpas en la vereda de enfrente y ponernos a trabajar, porque es lo que necesitamos para poder mantener a nuestras familias”.

Preocupados por perder su clientela, aseguran que no aceptarán un traslado a otro sitio, y de manera provisoria esperan asentarse en algún predio cercano al que se incendió el jueves a la noche. En tanto, desestimaron la posibilidad de instalarse en la Rotonda por varios motivos.

Al respecto, uno de los afectados expresó que “acá no queremos ponernos a vender porque lo último que deseamos es molestar a los vecinos y a la gente que se acerca a tomar mate o pasar un rato en familia”. Asimismo, añadió que “la idea no es ponernos en contra de nadie y además podrían venir personas de otro lugar a instalarse y sería para problemas”.

Promesas

Son varios los ofrecimientos de ayuda que recibieron los comerciantes por parte del Estado. Más allá de la promesa de un nuevo galpón por parte del gobernador Gustavo Valdés, los puesteros esperan esta semana tener novedades desde la Comuna que les puedan servir para volver a ejercer su actividad tras perderlo todo.

Consultado sobre esta cuestión, una de los trabajadores comentó que “pedimos al Intendente que nos faciliten créditos para volver a comprar mercadería, porque la mayoría perdió también el dinero de la recaudación”. Asimismo, señalaron que “el lunes o martes nos dijeron que íbamos a tener novedades”.

Según comentaron, el jefe comunal Eduardo Tassano se comprometió a buscar alternativas para brindar un auxilio económico a los damnificados. “No nos dijo ninguna cifra pero nosotros entendemos que podría ser de $50 mil, otros opinan que $150 mil para poder armar un nuevo stock y después ir devolviendo, pero todavía no hay certezas sobre eso”, finalizó Luis.