Olla popular, solidaridad y un mayor optimismo en el acampe de los comerciantes

Los puesteros de la Rotonda mantuvieron el acampe en la Rotonda de la Virgen de Itatí y permanecieron allí durante toda la noche. Luis, uno de los comerciantes, comentó ayer a El Litoral que “nos quedamos acá para que no se olviden de nosotros y tengan presente nuestra necesidad”, haciendo referencia a los funcionarios que visitaron el lugar el viernes y prometieron obras y asistencia.

Estando allí, y ante la imposibilidad de trabajar, los damnificados por el voraz incendio organizaron una olla popular, tal como lo habían hecho la noche anterior. De esta manera, cocinaron arroz con pollo para compartir entre todos los que se encontraban allí con sus familias.

Dividieron las tareas y mientras que algunos se encargaron de los preparativos previos, otro grupo se encargó de alistar el fuego y cocinar en dos grandes paelleras. “La Municipalidad nos acercó algo de mercadería y con eso estamos haciendo ahora”, contó una de las personas que se encontraba en el lugar pasado el mediodía.

Sobrellevar este difícil momento junto con sus colegas y los anuncios oficiales de construcción de un nuevo galpón y la posibilidad de acceder a algún tipo de préstamo, hizo que el ánimo cambiara, más allá de la situación. Si bien la preocupación y la tristeza no merman, se pudo advertir claramente ayer un mayor optimismo por parte de los trabajadores, que aguardan que llegue la ayuda y las soluciones prometidas. Con un notable mejor humor, se enfocaron varias horas en organizar la comida popular, que luego sería compartida por todos los que mantienen el acampe frente al predio.

Es que son varias las alternativas que ven relativamente cercanas para reactivar sus negocios, que quedaron destruídos. Poder instalarse en algún lugar cercano al galpón donde estaban, es una idea que los entusiasma, a pesar de haber perdido casi la totalidad de la mercadería y, en muchos casos, también dinero en efectivo de la recaudación diaria.

Más allá de esto, comentaron que todavía les resulta difícil asimilar lo que pasó. “Uno trabaja más de 20 años y en un rato terminás perdiendo todo”, lamentó uno de los puesteros, aunque enfatizó: “Estamos ansiosos por volver a comenzar con la ayuda que vamos a recibir y así poder encaminar de nuevo todo”.

Solidaridad

Además de las obras que se planifican y las alternativas de asistencia que están en estudio por parte del Municipio, rescatan la ayuda recibida por clientes y otros trabajadores que se acercaron al lugar para solidarizarse con ellos tras el incendio.

En este sentido, contaron que “varias personas que siempre vienen a comprar acá nos trajeron yerba para el mate o el cocido de los chicos y alimentos no perecederos para que podamos pasar este mal momento que estamos atravesando”, destacó Luis, uno de los damnificados que trabajaba en el paseo de compras Virgen de Itatí.

Asimismo, una comisión que funciona en el Mercado de Concentración de la ciudad, a escasos metros del “mercadito”, también acercó colaboración a los trabajadores. Según señalaron los puesteros, les donaron un stock compuesto de varias verduras que fueron utilizadas para cocinar ayer el arroz con pollo. Además, recibieron una provisión de frutas que sobre el mediodía ya estaban siendo consumidas por algunos de los más chicos que se encontraban allí para almorzar.

Ante esta situación de no contar con los ingresos diarios habituales, los trabajadores piden también la colaboración de cualquier persona que pueda hacerlo, sobre todo con alimentos como arroz, fideos, harina y otros alimentos que puedan servirles para preparar el almuerzo o la cena.

Por el momento no evalúan la posibilidad de dejar la Rotonda y aseguran que permanecerán allí a la espera de respuestas concretas. Si bien cuentan con algunas certezas luego de la visita del Gobernador y del Intendente capitalino, temen que su situación se invisibilice en caso de que levanten el acampe que mantienen desde la noche del jueves, cuando se desató el incendio que consumió el galpón.