Por vía institucional y judicial, ex edil hace varios meses reclama asumir en el Senado

El ex concejal de Goya, Pablo Monzón (FPV), insiste en que le corresponde asumir en la banca del Senado de la Provincia que hasta diciembre del año pasado ocupó Carolina Martínez Llano. Por eso está a la espera de respuestas a las presentaciones hechas tanto en la Legislatura como en la Justicia, en las cuales objeta que ese lugar haya sido asignado al legislador Roberto Miño.

Para fundamentar su reclamo, Monzón recordó que en el 2013 se eligieron siete integrantes porque se amplió la Cámara alta. Así, en aquella oportunidad se incorporaron dos bancas. Pero a fin de cumplir con la norma constitucional que establece que la Cámara alta “se renueva por terceras partes cada dos años”, los legisladores aprobaron la ley 6.186 a través de la cual estipularon que con el sistema D’hont se definiría quiénes tendrían un mandato inferior a los seis años.

Tal como informó este diario, “con la aplicación de este criterio, de los tres legisladores electos por el FPV, sólo Irma Pacayut y Mario Bofill deberían desempeñarse hasta el 2019. Mientras que el mandato de Miño regiría hasta el 10 de diciembre del 2017”.

En esas condiciones se concretó la jura correspondiente. Sin embargo, luego Pacayut renunció a su banca para asumir como funcionaria del gabinete municipal del entonces intendente de Capital, Fabián Ríos.

Ante esta vacante, “su lugar pasó a ser ocupado por quien era la cuarta candidata oficializada: Carolina Martínez Llano”, indicó Monzón. Tras lo cual explicó: “Ella estaba ejerciendo en ese lugar, pero como en los comicios del pasado 8 de octubre fue electa senadora provincial por un nuevo período que concluye en 2023, correspondía que el mandato de la banca del FPV que rige hasta el 2019 sea ejercido por quien en el 2013 fue postulante en quinto lugar, es decir, Mariano Garay. El no aceptó incorporarse a la Legislatura provincial porque fue electo como intendente de Santo Tomé (2017-2021)”.

“Por eso, en la banca vacante debe asumir quien en el 2013 estaba en el sexto lugar en la lista, es decir, me correspondía a mí”, aseveró el ahora ex concejal.

Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la Cámara alta avaló la resolución a través de la cual el senador Miño pasó a ocupar el lugar que dejó vacante Martínez Llano, pese a que él terminó su mandato en diciembre del 2017.

Pasos

Para objetar la continuidad de Miño con el aval de la mayoría de sus pares, en noviembre del año pasado solicitó “derecho a reconsideración”. Planteo que hizo a través de mesa de entradas de la Legislatura y que fue constatado por una escribana.

Ante la falta de respuestas, días después, más precisamente el 5 de diciembre, presentó un recurso de amparo en el Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 2 de la capital correntina, a través del cual solicitó que se declare inconstitucional y por consiguiente inaplicable, la resolución aprobada por el Senado que establece que el legislador provincial Roberto Miño debe continuar hasta el 2019 para completar el mandato de la banca que hasta el 10 de diciembre del 2017 ejerció Carolina Martínez Llano.

“Desde el Senado no recibí ningún tipo de contestación al derecho de reconsideración que solicité. Y desde el ámbito judicial, si ya le corrieron traslado de la demanda a la Legislatura e idéntico trámite harían ahora con Miño. Veremos qué sucede ahora”, dijo Monzón en diálogo con El Litoral, aseverando que no desistirá de su reclamo, pues sostiene que “me corresponde ejercer en esa banca del Senado de la Provincia”.