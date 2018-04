Presentarán en EE. UU. una cirugía realizada en Corrientes a un paciente con alta miopía

El director médico de la clínica Zvisión, único oftalmólogo en el país que opera al mismo tiempo presbicia y glaucoma, profesional a cargo de los jugadores de la selección de fútbol y especialista destacado internacionalmente, José Arrieta, dialogó con El Litoral sobre las cirugías que se realizan en Corrientes, lo que coloca a la provincia en el más alto nivel en el mundo. El especialista disertará la semana próxima en Estados Unidos para dar a conocer la primera operación en el mundo en una persona con una alta miopía y a quien se le colocó un lente multifocal. “La miopía era tan grande que el máximo aumento de la lente no alcanzaba y por eso se colocaron dos lentes, uno sobre el otro”, dijo.

Remarcó que “hace muchos años que la presbicia se opera” y que “sorprende que algunos médicos aún lo nieguen”. En esta ciudad se encuentra una de las clínicas más importantes, con los mejores especialistas y equipos ofreciendo a correntinos pero también a ciudadanos de otros países cercanos realizarse una cirugía de alto nivel.

—Qué niveles de cirugías se realizan en el mundo y que posición tiene Corrientes?

—Antes no existían técnicas modernas que ahora sí tenemos. El cristalino, por ejemplo, seguía envejeciendo, pero esto cambió. El médico, cuando opera, debe decirle al paciente qué le va a pasar luego de la cirugía; cuando operás de la presbicia, ésta no avanza más.

Se está estudiando en el mundo, aún está en fase experimental, una cirugía para que personas ciegas puedan ver bultos o puedan distinguir si es de día o de noche. Eso será en un futuro algo muy importante, pero todavía no es una realidad.

La provincia está a la altura de Europa, que es la primera en el mundo. Los correntinos deben saber que se puede operar la presbicia y que en su provincia cuentan con los mejores recursos tanto humanos como técnicos.

—¿Hace cuántos años se opera la presbicia?

—Hace muchos años, pero hay muchos que piensan que no se opera. Trabajamos con lentes oculares multifocales de última generación. Todavía hay médicos que no hacen la técnica y dicen que no se opera. Otro punto que hay que aclarar es que la presbicia no sigue aumentando.

—¿En qué consistió la operación que se realizó por primera vez en Corrientes?

—Se aplicó una técnica intraocular multifocal. La miopía era tan grande que el máximo de aumento de una lente no alcanzaba y por eso se tuvo que poner dos lentes, uno sobre el otro. Es una lente multifocal que se colocó a una persona con miopía altísima. No daba la medida de la lente, tenía menos 20 de miopía. Le operamos una alta miopía y a la vez le colocamos un lente multifocal. Es la primera en el mundo y se hizo en Corrientes.

La cirugía se realizó en febrero del 2017, un año después la paciente no presentó ningún inconveniente y está muy conforme con su operación. El lente que se colocó es el más moderno en el mundo, el próximo domingo (13 de abril) debo presentar esta cirugía en Washington.

—¿Qué tipos de operaciones se realizan?

—Todas las cirugías refractivas para corregir astigmatismo y miopía. Hace muchos años la gente sabe que la miopía se opera, es una cirugía que se realiza con láser hace 25 años, pero lo que se conoce poco es la operación de presbicia, sigue habiendo gente que dice que no se opera. Pero más del 95% de los casos con presbicia son operables. Sólo hay que hacer unos estudios y la cirugía dura unos minutos y no duele, al otro día ya podés estar trabajando. La vida sin anteojos no es la misma.

En la clínica contamos con un láser, con una técnica muy moderna que corrige la miopía sin tocar la superficie del ojo. Ese tipo de tecnología ponemos a disposición del correntino. Además, tenemos los mejores lentes del mundo y la mejor aparatología, más el recurso humano.

Estamos al mismo nivel de Europa, los correntinos deben saber que acá pueden operarse y las cirugías que se hacen son del mejor nivel.

Visita a El Litoral

El doctor Arrieta visitó el diario El Litoral y dialogó con su director y propietario, Carlos Alberto Romero Feris, quien además es su paciente. En este sentido comentó la operación que se le practicó recientemente. “La misma fue de cataratas y presbicia al mismo tiempo, con lentes intraoculares multifocales”, indicó el especialista. Al respecto dijo que “somos pocos los médicos que hacemos presbicia y los resultados son innegables. Si bien esos lentes se llaman multifocales, no tienen nada que ver con los anteojos multifocales, ya que el paciente ve 360 grados de lejos y de cerca, el paciente puede hacer una vida normal y mejorar la calidad de vida; buscamos, como dice nuestro eslogan, el placer de ver mejor”, explicó.

“La intervención quirúrgica duró apenas unos minutos y luego salí sin parches en los ojos. Unas horas después ya estaba trabajando. Te cambia la vida en los más mínimos detalles”, dijo por su parte Carlos Romero Feris, quien agradeció al doctor Arrieta por su dedicada atención y por disponer de la mejor tecnología médica en la provincia.

Futuros casos

El médico también habló con El Litoral sobre el futuro en cuanto a los casos que ya se están viendo en el mundo. “Está aumentando el grado de ojo seco en la población joven, era raro ver ojo seco en un joven y esto se produce por el uso de pantallas. Otra cosa que se ve es el aumento del porcentaje de miopía: hay muchos estudios y es por la falta de horas con luz natural, se espera que para el 2050 el 50% de la población tenga miopía”, comentó finalmente Arrieta.