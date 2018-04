San Patricio perdió en Mendoza y quedó eliminado del Interior C

El Torneo del Interior de rugby, categoría C, definió ayer a sus dos finalistas: Mendoza Rugby Club y Cardenales de Tucumán. Los mendocinos vencieron en la semifinal a San Patricio de Corrientes 48 a 29, mientras que los tucumanos hicieron lo propio con San Juan Rugby Club 25 a 24.

Mendoza y Cardenales definirán el próximo fin de semana el único ascenso disponible. La localía se determinará por sorteo y el equipo que salga campeón le dará a su región una plaza en el Torneo del Interior B 2019.

Por lo tanto, la región NEA seguirá con dos plazas en la divisional C. Durante el 2018 los representantes fueron San Patricio (finalizó con 4 triunfos y 1 derrota) y Capri de Posadas (1 victoria y 2 caídas).

Argentino Juvenil

La etapa final del Campeonato Argentino Juvenil (Menores de 18 años) se pondrá en marcha hoy en la ciudad de Santa Fe.

El representativo de la Unión de Rugby del Nordeste se medirá desde las 11.40 con Chubut. El encuentro corresponderá a la tercera fecha, última de la fase clasificatoria, del grupo Ascenso 3.

Hasta el momento, los chicos correntinos y chaqueños, le ganaron a Austral y perdieron frente a Córdoba. Por lo tanto, necesitan el triunfo para clasificar a las semifinales que se disputarán, en la misma sede, el miércoles 11.

La jornada de hoy será particular dado que por la zona Campeonato, no se presentará el seleccionado de Buenos Aires que debía medirse con Mar del Plata.

El ómnibus que transportaba hacia Santa Fe a los integrantes del seleccionado porteño se accidentó (volcó) ayer cerca de San Nicolás. Más allá del susto, todos los integrantes de la delegación encuentran en buen estado de salud. Sólo algunos debieron recibir puntos de sutura por cortes menores, en el hospital de la mencionada ciudad.

Frente a esta circunstancia, la Comisión Directiva de la Unión de Buenos Aires estableció que el seleccionado regrese inmediatamente al San Isidro Club, desde donde habían partido ayer por la mañana, y decidió que el equipo no participe del partido que debía disputar hoy. Todavía no se informó si luego se reincorporará a la competencia.

Actividad del femenino

El rugby femenino de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) volverá a la actividad hoy con la disputa de la primera fecha del circuito de seven en las categorías Primera y Juveniles. La jornada de este domingo tendrá como sede el club Aguilas de Sáenz Peña.

Participarán del certamen por Corrientes: San Patricio, Club Yacyretá de Ituzaingó y Tortugas de Santo Tomé. Mientras que de Chaco estarán: Sixty y Chaco Rugby de Resistencia; Uncaus, Zafra y Águilas de Sáenz Peña; Arandú de Quitilipi, Abispones de Castelli y Unión de Machagay.

La segunda fecha será el 22 de abril en la ciudad correntina de Ituzaingó.