Según el Indec, el 2017 cerró con menos brecha de ingresos

El Indec publicó los últimos datos correspondientes a la Evolución de la Distribución del Ingreso, que realiza la Encuesta Permanente de Hogares. En el cuarto trimestre de 2017 se observó una reducción de los indicadores de desigualdad, según el estudio nacional. En Corrientes, partidos y movimientos se debaten en torno a los inconvenientes que genera en el bolsillo los tarifazos.

“En el cuarto trimestre de 2017, se observa una reducción en los indicadores de desigualdad con respecto a igual trimestre del año anterior: el coeficiente de Gini desciende a 0,417 y las brechas de ingreso descienden a 13 en el caso de la mediana y a 17 en el caso del promedio”, expresa el informe recientemente publicado.

“El ingreso promedio per cápita de la población alcanzó los 8.808 pesos mensuales en este período”, señala el trabajo publicado por el instituto. La medición se realizó en el total de los 31 aglomerados urbanos, incluyendo Corrientes. Para entender los números, es necesario dividir a la población en décimas, es decir, se establecen diez grupos (decil), según sus niveles de ingresos.

Si bien los indicadores fueron positivos para el Gobierno, tal como lo fue la disminución de la pobreza, las brechas continúan existiendo. Así, el ingreso medio del décimo de la población que menos gana (primer decil), es de 1.609 pesos per cápita familiar. Esto no obstante, vale aclarar, incluye a la población sin ingreso monetario, es decir, a los no ocupados y pasivos como niños.

En tanto, el ingreso medio de la población que más gana. Es decir, que se encuentra en el décimo decil es de 27.275 pesos per cápita familiar.

Esto significa que el ingreso medio del total de la población (activos y pasivos) es de 8.808 pesos per capita por familia en Argentina. Si ello equivale al ingreso de dos sostenes de la familia, se estaría rozando la línea de pobreza, la cual, según marca el Indec, está por encima de los 16 mil pesos.

En el cuarto trimestre de 2017, la brecha entre el primer decil y el último fue de 17 puntos. Este número marca la desigualdad que existe entre las familias con menor ingreso y las que tienen mayores recursos monetarios.

Corrientes, se encuentra entre los aglomerados que mayores indicadores registró en el país. Si bien hubo un descenso, en el último semestre de 2017, alcanzó al 36,9 por ciento de la población. Este es un tema que ocupa a partidos políticos, movimientos y gremios, quienes expresaron su preocupación por el aumento de tarifas, las cuales impactan en los ingresos de las familias.