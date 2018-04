Segundo puente Corrientes-Chaco: inexplicable determinación

Por Ing. Civil Ricardo Alfredo Paladini

Ing. Civil Rodolfo Amílcar

Paladini

Ingenieros consultores de Obras Públicas.

Colaboración

Especial para el Litoral.

De acuerdo a las últimas informaciones oficiales vertidas por los medios, se desprende que el proyecto del segundo puente que cruzará el río Paraná uniendo las provincias de Corrientes y Chaco será únicamente para el paso del transporte vial, dejando de lado la circulación ferroviaria.

Esta desacertada decisión de las autoridades nacionales de no construirlo para que sirva al tránsito automotor y ferrocarrilero al mismo tiempo se contrapone “inexplicablemente con lo solicitado y sugerido por varios sectores sociales de ambos estados provinciales”, como también a las razones de crecimiento que genera.

Pero resulta que en el “país del revés en el que nos toca vivir, porque así lo han transformado los funcionarios gubernamentales en estos últimos tiempos”, se resolvió algo insólito, porque lo más aconsejado en materia de transporte es prever con visión de futuro el desarrollo de los pueblos y regiones circundantes, mediante la construcción de obras de multipropósito, a efectos para que este fin se concrete. Y esto es precisamente lo que no hicieron los iluminados de otras latitudes, es más, en ningún país medianamente serio “sucede lo que hoy nos toca vivir.”

Lo más grave es que han descartado de plano la circulación ferroviaria cuando al menos, se podría ejecutar la obra civil completa (vial y ferroviaria) correspondiente al cruce sobre el río Paraná en su parte más profunda y en una longitud de 250 / 300mts. que es la parte más difícil de construir y dejar de lado los accesos de aproximación del ferrocarril pero con sus fundaciones y pilastras realizadas hasta nivel de aguas máximas para terminarlas en el futuro, esperando que soplen mejores vientos económicos. O sea ejecutar este importante emprendimiento en dos etapas constructivas.

Tampoco se explica la decisión tomada cuando justamente en nuestro litoral, el que fue permanentemente dejado de lado, tenemos en la actualidad varias muestras de estos tipos de puentes ferroviales funcionando, como el puente internacional Paso de Los Libres – Uruguayana, que une sobre el río Uruguay la provincia de Corrientes con el estado de Río Grande do Sul, los dos puentes del Complejo Zárate – Brazo Largo, uno sobre el Paraná de Las Palmas y el otro que cruza el Paraná Guazú y el puente internacional San Roque González de Santa Cruz que sobre el río Paraná vincula las ciudades de Posadas y Encarnación.

Visto esto vale preguntarse: ¿será que en épocas anteriores los dirigentes eran más responsables, capaces, inteligentes y visionarios que los de las últimas décadas, al haber contemplado la horizontalidad de las comunicaciones que permiten comercializar en toda esta amplia región de Sudamérica productos y riquezas sin pasar por el Puerto de Buenos Aires?

En principio todo indica que sí a la luz de todo lo actuado hasta el presente con el segundo puente y a lo sucedido a fines del año pasado con un puente ferroviario perteneciente al Soterramiento del Sarmiento, ubicado sobre la Ruta 5 en Luján, que al momento de la inauguración con “bombos y platillos” los presentes miraban atónitos que la formación ferroviaria no pasaba por el puente porque los técnicos “del cambio” se habían equivocado con el ancho de paso haciendo un puente más angosto que el ancho del tren, suspendiéndose el evento. (???).

Pero también es razonable que cualquier ciudadano se pregunte: ¿los dirigentes que tienen las lapiceras y a la luz de los actos de fraude y corrupción que se ventilan por cuanto medio existe, tendrán algún tipo de interés particular para que justamente estas determinaciones tomen ese rumbo equivocado?

Cuesta mucho creer a los que estamos ligados a las obras de ingeniería civil que al menos no se prevea construir algo de la parte ferroviaria, dejar pasar esta brillante oportunidad de conexión a futuro es cometer lisa y llanamente “una soberana locura”, porque no hacerlo es negar el desarrollo para Corrientes, Chaco y otras provincias lindantes, a los países integrantes del Mercosur, trafico a precios convenientes desde el Atlántico al Pacífico y otra serie de impostergables conveniencias.

No pensaron al menos, que habiendo tanto la Nación como estas dos hermanas y vecinas provincias, aprobado recientemente la novedosa Ley de Participación Privada en las realizaciones de obras de público interés y utilidad, al Estado no le saldría un centavo por la construcción y proyecto de dicho monumental cruce sobre el Paraná, pues toda la economía, su financiación y recupero quedaría en manos del constructor-inversionista privado quien bajo asegurada explotación recuperaría su inversión y su beneficio.

Finalmente les solicitan a aquellos que “deciden en otras latitudes” que sean ambiciosos, que usen racionalmente el cacumen para pensar de una buena vez en las futuras generaciones, en el progreso y desarrollo de todos los involucrados y no las condenen desde ya a no vivir y disfrutar de tiempos mejores, tal como lo soñaron e hicieron nuestros mayores.