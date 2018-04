Taragüy tuvo que conformarse con el empate en la última acción del juego

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Un try en la última acción del partido privó a Taragüy de su primera victoria en el Torneo del Interior A 2018 que organiza la Unión Argentina de Rugby. Ayer, en su cancha, el Cuervo tuvo que conformarse con la igualdad en 19 puntos con Jockey Club de Córdoba en un partido que correspondió a la quinta fecha de la zona 2.

El equipo correntino superó la presión inicial del líder del grupo, pasó a comandar las acciones con el crecimiento de sus delanteros para después atacar por el centro de la cancha. Sin embargo, en los minutos finales, debió defenderse constantemente hasta que en el cierre del cotejo recibió un nuevo try que determinó la paridad.

Jockey, cómodo puntero de la zona y clasificado a los cuartos de final, llegó a Corrientes con muchas variantes en su formación titular. Sorprendió durante los primeros minutos con la defensa bien arriba, los recuperos de la pelota y un line que ganó con comodidad.

Así, a los 7 minutos, se adelantó en el marcador después de un maul que comenzó con la obtención de la pelota en el line. El encargado de apoyar la pelota en el ingoal fue López Faure.

Con el correr del partido, Taragüy emparejó las acciones. El scrum estuvo firme y corrigió el lanzamiento en el line. Con obtención de la pelota, apostó a los ataques buscando desplegar a sus jugadores a lo ancho de la cancha.

El descuento en el marcador llegó con un try de Facundo Dangelo en una punta. La jugada se originó en un scrum y la ventaja la consiguió Marcos Moncada.

Entonado anímicamente, Taragüy siguió atacando, siempre por el centro de la cancha donde el tackle rival fue endeble.

La nueva conquista de Taragüy comenzó con la pelota obtenida en el fondo del line, la apertura fue rápida y mediante pases, nuevamente Dangelo tuvo la oportunidad de desbordar.

Los minutos finales del primer tiempo se jugaron en exclusividad a cinco metros del ingoal cordobés, pero Taragüy no fue preciso para cerrar los ataques y no pudo sumar más puntos.

En el segundo período bajó la intensidad del cotejo. Los dos equipos sintieron el desgaste físico y el juego se desarrolló en la mitad de la cancha.

Taragüy consiguió un nuevo try, con la fórmula más efectiva de la tarde. Dangelo quebró la defensa por el centro de la cancha y, en esa oportunidad, el que definió fue Enzo Sander.

Desde allí, minuto 18, cambió el trámite del encuentro. El pack visitante volvió a tomar el control de de las formaciones, principalmente en el scrum. La defensa fue más fuerte y el juego se trasladó a campo correntino.

Por su parte, Taragüy cedió el protagonismo y solamente apostó a la defensa.

El descuento de Jockey llegó con un try penal. La defensa correntina cometió muchas infracciones. La visita probó primero con el line y luego con el scrum. Las sanciones siguieron hasta que el árbitro determinó los 7 puntos para Jockey.

La presión cordobesa se mantuvo firme, de la misma forma respondió la defensa local que, incluso, le permitió recuperar la pelota, aunque nunca pudo salir de su propio campo.

En un reagrupamiento, los jugadores de Jockey fueron más rápido, tomaron la “guinda” y, por la punta, llegó el try de Gonzalo Hughes. Con el marcador empatado en 19, Jara tuvo en sus pies la posibilidad de triunfo visitante, pero su envío a los palos se fue desviado.

En el cierre de la primera fase, Taragüy recibirá a Peumayén y, luego, deberá disputar la ronda la Permamanencia.

Caída de Aranduroga

Un mal primer tiempo (parcial en contra de 18 a 0) conspiró contra las posibilidades de triunfo de Aranduroga que ayer, como local, perdió frente a Jockey Club de Villa María, Córdoba, 25 a 13 en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha del Torneo del Interior B de rugby, zona 2.