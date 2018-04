TFB: Los de Curuzú mandan 2-0

San Martín le volvió a ganar el viernes en Curuzú Cuatiá a Central Entrerriano de Gualeguaychú por 86 a 71 para pasar a ganar 2-0 la serie por los playoffs de la división Mesopotamia del Torneo Federal de Básquetbol 2017/18.

En la primera mitad el juego fue muy equilibrado. El local se quedó con el cuarto inicial ajustadamente, mientras que en el segundo segmento la visita creció producto de la efectividad de larga distancia de Morel Phol.

Los hermanos Peruchena y Olivetti disimularon la lesión de Franco Aguirre, que no volvió más al rectángulo de juego, y no dejaron que el rojinegro se fuera en el marcador, terminando la primera mitad abajo por la mínima.

De regreso de los vestuarios, la llave del encuentro para el equipo conducido por Jorge Balbis volvió a ser del incontrolable Damián Peruchena (goleador con 32 puntos), sumado a una gran defensa que “secó” a su rival, para dar vuelta el partido.

Central Entrerriano se fue desinflando. En su afán por descontar rápidamente cometió equivocaciones que le costaron pérdidas, y el conjunto curuzucuateño no perdonó.

El martes se verán las caras de nuevo en el estadio José María Bértora para jugar el tercer punto de la serie, al mejor de cinco juegos, desde las 21.30.