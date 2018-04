A todo o nada: Boca Unidos recibe esta noche a Atlético Rafaela

Con la obligación de quedarse con los tres puntos para seguir abrigando esperanzas de permanecer en la categoría, Boca Unidos recibirá esta noche a Atlético Rafaela, que a la vez llega a Corrientes con la idea de ganar para que Aldosivi de Mar del Plata no se escape en la punta del torneo.

El partido, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del campeonato de la Primera B Nacional, se jugará desde las 21.05 en el estadio aurirrojo, ubicado en el estadio del barrio 17 de Agosto, y contará con el arbitraje de Pedro Argañaraz.

El conjunto correntino viene de conseguir sumar lejos de casa en los últimos compromisos, donde le ganó a All Boys, para luego igualar ante Deportivo Morón. Sin embargo, de local no cumplió con las expectativas, ya que primero perdió ante Aldosivi de Mar del Plata y luego frente a Mitre de Santiago del Estero.

Estas últimas derrotas, más allá de la pésima campaña del año pasado, dejaron al equipo aurirrojo sin margen de error, por lo que tendrá que salir a buscar esta noche el arco de enfrente sin dilaciones, desde el primer minuto, y no cometer errores de mitad de cancha hacia atrás.

“Rafaela va a ser un rival duro, pero nosotros tenemos que hacerlo fácil. Salir a buscarlo de entrada, pasarlos por arriba. Somos un equipo que genera, pero cuando se lo propone”, expresó Pablo Vegetti luego del empate ante Morón.

Para enfrentar a la Crema, el técnico Carlos Mayor dispondrá tres modificaciones, una de ellas obligada por expulsión.

Alan Pérez, que jugó en el oeste bonaerense como mediocampista, pasará como zaguero central en lugar Tomás Charles, suspendido por expulsión.

En tanto que en lugar de Pérez irá el juvenil Martín Ojeda, cerrándose de esta manera el cambio por Charles.

Por otra parte, y como ante Morón, ingresarán a la formación principal Osmar Ferreyra y Gabriel Morales, que reemplazarán a Mario Bolatti y Ramiro Maldonado, quienes ocuparán un lugar en el banco de relevos, al igual que Diego Sánchez Paredes, que se recuperó de un desgarro, y para muchos era número puesto para esta noche.

Del otro lado, Lucas Bovaglio realizará también tres cambios: Oscar Carniello (buen juego aéreo), Nicolás Dematei y Gonzalo Klusener entrarán por Lucas Blondel, Gianfranco Ferrero y Manuel Bustos, respectivamente.