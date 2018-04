Artesanos preocupados demandan mejoras de infraestructura en el paseo de punta Tacuara

Luego de más de quince días de la Feria de Artesanos y tras el fuego que arrasó el Mercado de la Rotonda, los orfebres de punta Tacuara se encuentran preocupados, ante la falta de respuestas a sus demandas de infraestructura, ya que las condiciones en las que se encuentran trabajando son muy precarias.

Consultado el sector de los artesanos sobre la situación en la cual se encuentran trabajando, comentaron a El Litoral que después de los festejos ya no tuvieron novedades. “Desaparecieron lo único que hicieron fue crear un grupo de WhatsaApp, el cual no aporta mucho ya que en el mismo incluyeron a los revendedores y sólo sirve para profundizar las diferencias”, dijo uno de los artesanos. “Nosotros seguimos con los mismos problemas, lo que sucedió en el mercado sin duda nos alarma, porque si bien nosotros estamos al aire libre, estamos muy abandonados. Tenemos energía porque de los pilares nosotros tiramos unos alargues que atraviesan los puestos para tener algo de iluminación y esto es peligroso”, prosiguió.

Cabe señalar que este pedido de mejoras en cuanto a infraestructura es de vieja data, los artesanos exhiben sus productos en gacebos que ellos mismos compraron, ya que no cuentan con puestos de material. En materia sanitaria, siempre tuvieron que pelear por las llaves de los sanitarios con los encargados de la subsecretaría ubicada en el predio, pero ahora los mismos fueron habilitados al público y ante la demanda, optan por utilizar uno perteneciente a una entidad cercana, para no tener que perder tiempo y volver a atender su puesto.

Además también siempre solicitaron un depósito para guardar algunas cosas, pero tampoco obtuvieron respuesta sobre esto, por lo que dejan los gacebos instalados y se turnan para cuidarlos en la noche, ya que tampoco cuentan con seguridad.

Desde el sector señalaron el aspecto positivo de las peñas que se están realizando, dado la convocatoria que eso implica, pero a su vez remarcan las promesas de mejoras que hasta el momento no se materializan y que tanto necesitan para seguir trabajando.