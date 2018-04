Bancarios esperan nueva audiencia en Trabajo, con un paro de 48 horas latente

Sin acuerdo paritario, los empleados bancarios del país realizaron un paro el viernes que replicó en Corrientes. Entre hoy y mañana esperan una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero con un paro de 48 horas latente.

“El paro de 48 horas está programado para esta semana si no hay avances”, expresó a El Litoral el secretario general de la seccional Corrientes de la Asociación Bancaria, Juan Lescano. La fecha aún no se ha definido, pero de no haber acuerdo, se convocaría para el jueves y viernes de esta semana. Ello generará inconvenientes en la actividad, ya que coincidiría con el fin de semana, lo que acumularía cuatro días sin actividad.

A esto se suma que, de no haber puntos de acuerdo, el plan de lucha podría intensificarse, ya que desde la conducción nacional apuntan a no acotarse al techo del 15 por ciento anual.

Desde la Bancaria Nacional informaron que la oferta inicial pasó de un 9 por ciento a un 7 por ciento hasta julio, un 4 por ciento desde dicho mes, y un porcentaje igual desde octubre. Sin embargo, no consideran que se trate de una mejora del 15 por ciento anual, ya que ese aumento sería si se aplicase desde el 1 de enero. Las demoras generan un desfasaje en las proyecciones de ingresos que analizan desde el sindicato.

Lescano, a su vez, expresó que esperan las novedades y que Corrientes, se plegará a las medidas.