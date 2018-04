Curupay desperdició sus chances y Don Orione no se lo perdonó

El Maderero tendrá que jugarse todas sus cartas en Barranqueras el próximo fin de semana. Curupay dejó escapar la oportunidad de tomar ventaja en la primera mitad de la serie semifinal y se vio sorprendido por Don Orione que ayer se retiró victorioso 1 a 0 del partido disputado en cancha de Huracán Corrientes.

Los chaqueños salieron mejor parados al cabo del juego de ida correspondiente a las semifinales Llave Ascenso Oeste de la Región Litoral Norte del Torneo Federal C.

Orione se impuso gracias al gol convertido por su centrodelantero Alejandro Fernández, a los 19 minutos del segundo tiempo, y también al penal que su arquero Adrián Arias le contuvo a Gerardo Gauto, prácticamente cuando el juego expiraba.

El rendimiento de Curupay fue de menor a mayor durante el primer tiempo. Luego de un comienzo al que se adaptó más rápido el visitante, que llegó a merodear el área del Maderero; superados esos primeros minutos, el local fue ganando terreno en el campo de juego, y comenzó a gravitar la figura de Diego Monzón, que con su velocidad y gambeta rompió con los moldes de la rígida defensa chaqueña.

Monzón se asoció con Marco Gutiérrez, y también hizo su aporte Darío Ramírez, quienes buscaron habilitar al centrodelantero Antonio Báez.

A los 23 minutos Monzón metió una diagonal de izquierda al centro de la cancha, y con un pase dejó a Báez de frente al arco, pero el remate de “Tony” se fue por poco afuera, cerca de la base del poste izquierdo del visitante.

También Ramírez elaboró un ataque por el centro de la cancha y su disparó no llegó a vulnerar la segura intervención de Arias, a los 33 minutos. Al rato Monzón se apoyó en Báez, retomó la pelota y probó con fuerza al arco, aunque el arquero con los puños terminó despejando el disparo del Maderero.

Ni bien se reanudó el juego en el arranque del segundo tiempo Curupay dispuso de una oportunidad más para romper el cero en el marcador, pero Arias se lució revolcándose abajo junto a su segundo palo para sacar un cabezazo cruzado del defensor Johan Báez.

Daba la impresión de que en cualquier momento el Maderero asestaba el primer golpe. Sin embargo, fue Don Orione el que se aprovechó de un balón perdido en ataque, en tres cuartos de cancha, y con una rápida jugada por la banda izquierda llegó hasta el área rival, y tras un certero centro de Juan Acevedo, el centrodelantero Alejandro Fernández metió un potente cabezazo a un rincón, abajo, en un lugar imposible de llegar para Brian Aranda y así, a los 19 minutos del segundo tiempo, la visita se ponía en ventaja.

En su búsqueda ofensiva Domingo Centurión mandó a la cancha a Emiliano Brunetti y Gerardo Gauto, un enganche y un centrodelantero, aunque prescindió de Diego Monzón, que venía siendo el jugador más punzante del Maderero, y de Ramírez, con algunos pasajes de juego seguro y claridad en el manejo de la pelota.

Para Don Orione el partido consistió en cerrarse aún más en su juego defensivo y “administrar” la impaciencia del local con el oficio y el buen pie de Cristian Silva. Además, el chaqueño con espacios se disparaba con mucha facilidad de contragolpe, poniendo a Aranda contra la espada y la pared, y el arquero respondió con creces.

A los 29 minutos, nuevamente, Orione se valió de una pelota perdida en zona media y con una corrida de Acevedo -que definió por sobre el arquero- estuvo cerca de convertir, de no ser porque el balón se fue apenas ancho, junto al poste izquierdo del arco de Aranda. Y ya en el tiempo agregado el “1” Maderero debió apagar el incendio en un mano a mano con Rubén Bogado.

Pero en el golpe por golpe que se presentó en el partido a Curupay le faltó la precisión para sacar provecho de sus ataques. Por ejemplo, cuando Giménez ganó de cabeza tras un largo centro de Gerardo Amarilla y por el segundo palo no llegó “Tony” Báez para empujarla al gol. O bien, en la más clara de todas, a los 42 minutos de tiro libre penal, cuando Arias rechazó de un manotazo un disparo cruzado a su derecha, de parte Gauto, quien se hizo de la pelota ganándole la pulseada a Báez luego de que le cometieran infracción en el área a Giménez.

Una última chance tuvo el local -ya a los 48 minutos- cuando Giménez casi convierte un gol olímpico, pero su envío cerrado al primer palo fue despejado sobre la línea por Pablo Sánchez.

No pudo ser nomás para Curupay, que ni siquiera logró el consuelo de la igualdad, y está obligado a elevar la vara en su visita a la ciudad de Barranqueras o, de lo contrario, se quedará sin un lugar en la final del certamen.