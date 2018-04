Delegados de la Aoem elevarán otro pedido de reincorporaciones

Un grupo de delegados de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) se volverá a acercar hoy a la tarde al Palacio municipal en busca de una respuesta, al pedido realizado la semana pasada de “inmediata reincorporación” de cerca de un centenar de Neike y contratados que fueron dados de baja.

“Después de la nota que presentamos, nos atendió el subsecretario de Relaciones Laborales, Alexis Piris”, señaló Ramona Sandoval, referente del cuerpo de delegados de la Aoem, además de reflejar que “lo único que nos dijo es que la gente que no está cobrando tenía menos de dos o tres años de antigüedad”.

Sin embargo, la lista elaborada por los delegados del gremio no llegó a la misma conclusión. Por un lado, detectaron un grupo minúsculo de municipales que efectivamente tenían menos de 3 años de antigüedad, mientras que más de 60 dijeron que su tiempo como trabajador dependiente de la Municipalidad era mayor. Igual requieren el padrón oficial para corroborar la información.

Explicó que más de un centenar de agentes (Neikes y contratados) llegaron a cobrar el mes, pero se les informó verbalmente que no trabajaban más. Situación que puso en alerta a los trabajadores que se acercaron hasta las instalaciones del gremio y solicitaron su intervención.

Asimismo, después de elevar el petitorio, se dieron algunas revisiones automáticas. “El viernes fue menos la cantidad de gente que se presentó a reclamar”, acotó.

De cualquier manera, anticipó que hoy recibirán hasta el mediodía reclamos de personal que fue dado de baja y a las 17 estarán en el Municipio para presentar la nueva lista actualizada de personal que pide que sea reincorporado. No descartan resolver medidas de fuerza por esta situación.