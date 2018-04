Edil planteará la inconstitucionalidad del sistema para fijar el “plus” a funcionarios

En la sesión del pasado 28 de marzo, la mayoría de los concejales de Curuzú Cuatiá -a través de una ordenanza- homologó una resolución del Ejecutivo que, según lo consignado, tenía como objetivo “ordenar y recomponer los ingresos del personal municipal percibidos como sumas no remunerativas y/o adicionales mensuales”. Pero, el edil que votó en contra de la norma, aseveró que en el recinto, primero, y de ser necesario, en la Justicia, planteará la inconstitucionalidad de la norma aprobada. Más precisamente, objeta uno de los artículos.

“No estoy en contra de que los empleados municipales reciban un plus de $2 mil que fijó el Intendente en esa resolución. Incluso, tampoco me parece mal que los funcionarios reciban un adicional por dedicación exclusiva y jornada extendida. En lo que no estoy de acuerdo es con el sistema que se fijó para establecer el monto que cobrarán”, manifestó el edil Juan Duarte en diálogo con El Litoral. Sobre esto precisó que ese ítem determinara que “percibirán como mínimo un salario básico” y esto queda “a criterio y elección del Departamento Ejecutivo”.

“Esto iría en contra de lo establecido en el artículo 231 de la Constitución Provincial que determina que “los funcionarios electivos y los de alta jerarquía del Municipio no recibirán incrementos en sus haberes , sino como parte de una medida de carácter general para todo el personal municipal y en el mismo porcentaje”, señaló. Tras lo cual añadió “que acá los municipales recibirían un plus de $2 mil y los funcionarios, como mínimo, $6.880”.

En este punto, expuso que “entiendo que ellos tienen más responsabilidades, por eso, si se establecía en la ordenanza que podrían percibir el monto correspondiente a uno o dos salarios mínimos, era aceptable. Pero que eso quede sujeto a la decisión del Intendente, fijando sólo un piso, pero no un techo, no creo que sea correcto”.

Asimismo, acotó que “teniendo en cuenta que -ante un pedido de informes de la comisión de Presupuesto- el Ejecutivo le contestó que ese plus como mínimo representaría, valga la redundancia, cuatro salarios mínimos”. Considerando esto es que, Duarte indicó que planteará -en aproximadamente 15 días- la inconstitucionalidad de la norma en el recinto. “Y en el caso de que mis pares rechacen la objeción, haré las presentaciones judiciales correspondientes”, aseguró el edil curuzucuateño.