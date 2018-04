Entidades farmacéuticas se reúnen con miembros del Pami para acordar convenio

Miembros de la Confederación Farmacéutica Argentina informaron que hoy se reunirán con los referentes del Pami, a fin de componer una propuesta definitiva tendiente a dar continuidad al convenio por el cual se brinda la prestación medicinal a los jubilados.

Si bien se trata de un proceso que se realiza todos los años, para dar continuidad a los convenios que permiten a los jubilados hacer uso de los descuentos en medicamentos, desde las farmacias este año presentaron su descontento.

Es que los representantes de las redes de farmacias no participaron del compromiso firmado entre el Pami y las cámaras de laboratorios, quienes acordaron recortar y controlar el gasto que le insume la prestación de medicamentos para reducir el precio a los jubilados.

Dada la situación, la semana pasada los representantes de la Confederación Farmacéutica Argentina mantuvieron reuniones con el director del Pami, Sergio Cassinotti; y las negociaciones continuarán hoy.

Mientras tanto, desde las farmacias aclararon que hasta la fecha no se firmó ni avaló ningún convenio. De todas maneras, la entidad mantiene abierta la continuidad de gestión.

De hecho, los referentes de farmacias, entre otras cuestiones, hoy solicitarán que se reduzcan los plazos de cobro en el convenio y se realizarán las negociaciones tendientes a que “las farmacias no pierdan rentabilidad a lo largo del convenio, que aún no han sido cerrado, y nuestra Confederación ha solicitado una mayor baja de bonificación para permitir la sustentabilidad de las farmacias prestadoras”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, destacan que desde este mes se aseguró la reducción porcentual en la bonificación, que aporta cada una de las farmacias prestadoras a la totalidad de los productos incluidos en el vademecum de cualquiera de los laboratorios integrantes de las tres cámaras industriales.

En este marco, hoy se reunirán para negociar, con el objetivo de cerrar una propuesta definitiva del convenio.