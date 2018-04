Impulsan la declaración de la “emergencia tarifaria” en legislativos municipales

Hace varias semanas, desde la filial en Corrientes de la fundación La Alameda vienen recolectando firmas para avalar presentaciones judiciales, contra lo que consideran un aumento desmedido de la tarifa de electricidad.

Pero además, a partir de esta semana, comenzarán a avanzar con proyectos que emularán al aprobado en la comuna bonaerense Exaltación de la Cruz, donde los concejales aprobaron la declaración de la emergencia tarifaria. De esta forma, buscan instar a que los Ejecutivos Municipales también realicen gestiones para pedir que los costos de las facturas vuelvan a ser los que existían antes de los últimos incrementos aplicados.

“Hasta ahora se juntaron firmas en San Luis del Palmar, Bella Vista, Corrientes, San Roque y próximamentelo haremos en Saladas, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Santa Lucía, Mantilla y otras poblaciones”, afirmó el referente de La Alameda en Corrientes, José María Serbin. Al mismo tiempo comentó que en paralelo, la semana pasada se concretó una reunión en la sede del Sindicato de Camioneros y en la cual participaron representantes de distintos gremios que también están preocupados por lo que consideran un aumento desmedido de la tarifa eléctrica.

En este contexto, anticipó que el miércoles habrá una nueva reunión y allí pondrá a consideración de los demás, pedir a la Defensoría del Pueblo “que realice una presentación judicial contra la Dpec por el aumento del servicio, porque la que realizó anteriormente fue contra Camesa”, indicó. Pero además de continuar con la recolección de firmas y gestiones para presentaciones judiciales, Serbin comentó que “ahora queremos emular el proyecto que se aprobó en el municipio de Exaltación de la Cruz, donde se declaró la emergencia tarifaria. Los aumentos son desmedidos, por ejemplo, alguien que pagaba $400 por factura, ahora pasó a abonar entre $1.300 y $1.400”.

Sobre esto, adujo: “Consideramos que el servicio de energía es indispensable, más en una provincia como la nuestra en la que no tenemos gas natural. La luz es un servicio indispensable para la comunidad y hay quienes no pueden afrontar esos costos. Por ejemplo, San Luis viene de sufrir una emergencia por las inundaciones del año pasado, donde hubo muchas pérdidas y hay quienes todavía no se recuperaron de ese cimbronazo y ya tienen que hacer frente a los costos elevados de electricidad”.

“Esta semana se presentaría un proyecto en el cuerpo deliberativo de San Luis y la idea es que eso se pueda replicar en la mayor cantidad de Concejos”, afirmó.

Consultado por El Litoral sobre cuál es el objetivo de la declaración de la emergencia tarifaria expresó que “desde los legislativos municipales se busca que insten a los Ejecutivos a realizar las gestiones necesarias para que las tarifas se retrotraigan a las que estaban vigentes en el 2015 y al mismo tiempo se suspenda cualquier tipo de incremento”.