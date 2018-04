Mientras se debate el aborto legal, juntan firmas en una carta pro-vida

En el Congreso de la Nación mañana comenzará un histórico proceso de debate del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, dado que es la primera vez que llegará a la cámara baja. En este escenario la controversia social continúa latente y parece retomar su fuerza.

Es que mientras un sector sostiene que la despenalización del aborto (seguro y gratuito) es un asunto sanitario porque reduciría los índices de prácticas clandestinas y de justicia, porque implica un derecho de la mujer, fundamentalmente de las vulnerables; del otro costado, se elevan voces en defensa del derecho a la vida, entendiendo que se inicia desde el momento de la concepción.

En este sentido, tras la multitudinaria marcha antiaborto que tuvo lugar el sábado, se distribuyó un documento a favor de la vida del nonato, y según indicaron juntarán firmas en esta semana para luego presentar el documento a los legisladores la próxima semana.

“Luego de la marcha se repartieron carpetas a algunos participantes, para que se distribuya el documento en distintos grupos y cada uno haga extensiva la participación”, comentó a El Litoral, la titular del Foro Permanente de los Derechos del Niño por Nacer, Graciela Fernández Silva.

En el petitorio, se detallan una serie de críticas al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Así por ejemplo, sostienen que “despenalizar el aborto es aceptar terminar con la vida absolutamente indefensa del ser humano que inicia su desarrollo. Ninguna persona puede arrogarse la atribución de decidir quién nace o quién muere. No necesitamos agregar más muertes a las causadas por la pobreza, por las injusticias, por la violencia”.

Además, reclaman políticas públicas como la enseñanza de Educación Sexual Integral en las escuelas, protección de los derechos humanos (desde la concepción) y acciones que operen en función de la protección del binomio niño/mujer.

Más allá de declarar que la vida es el primer derecho, no se descartan situaciones de embarazo no deseados. Sobre este punto, el documento señala que “en todos los casos, deberíamos escuchar a las mujeres embarazadas, como así también contemplar el derecho a la existencia del ser humano que empieza a desarrollarse en el vientre materno”.