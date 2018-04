Piden paridad de género puertas adentro del PJ

En el marco de la última reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ), dirigentes del movimiento solicitaron que se aplique la paridad de género en la elección de autoridades. El pedido tiene como antecedente la ley nacional que también propone incorporar la igualdad a nivel partidario.

“Pedimos ante el Consejo Provincial del PJ la paridad de género, en cumplimiento con la Ley Nacional”, confirmó a El Litoral la concejal de Capital, Mirian Sosa. Este planteo se realizó ante el órgano partidario que se reunió el sábado en la casa histórica.

Según explicó la edil, la normativa nacional, promulgada el año pasado, establece la igualdad no sólo a nivel parlamentario sino también partidario. Hasta el momento, el Partido Liberal estipuló por reglamento de un órgano interno que el 50 por ciento de las listas electivas cumplan con la paridad de género.

Sin embargo, actualmente este es uno de los puntos en discusión, ya que la Carta Orgánica contempla el 30 por ciento. Además, desde la lista “Siempre Liberales” impugnaron a la Junta Electoral por no respetar la paridad.

Sosa, por su parte, indicó que es necesario avanzar en ese sentido, puertas adentro del justicialismo, teniendo en cuenta que la conducción se renueva el año entrante.

En diciembre pasado el Gobierno nacional promulgó la Ley Nacional N° 27.412 que establece la paridad de género en las listas electorales para cargos legislativos. Anteriormente el cupo femenino alcanzaba un 30 por ciento. Fue una votación histórica, ya que las mujeres de todas las fuerzas partidarias se unieron para sancionar la iniciativa.

No obstante, la norma rige únicamente para cargos legislativos nacionales. En tanto, para los partidos políticos, para su aplicación no es obligatorio intercalar postulantes, sino más bien, se contempla la totalidad del 50 por ciento.