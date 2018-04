Ya están los clasificados a semifinales del torneo Provincial Sub-11

Unión Ituzaingó, Panificación de Paso de los Libres, Victoria de Curuzú Cuatiá, Taragüí de Mercedes, Barrio Norte de Bella Vista y Boca Unidos de Corrientes se adjudicaron los respectivos grupos eliminatorios y pasaron a las semifinales del campeonato provincial de clubes de la categoría sub 11.

También consiguieron ese objetivo Apinta de Mercedes y Libertad de Corrientes, en este caso, como los dos mejores segundos de las seis zonas en que se dividió la fase inicial de la competencia, organizada por la Federación Correntina de Fútbol, y que cuenta con los auspicios del Gobierno de la Provincia.

Posicionamientos

En la Zona A, jugada en el estadio Vuelta del Ombú de la Liga de Virasoro, Unión Ituzaingó se quedó con el primer lugar con 6 puntos, seguido de los locales, Atlético Virasoro y Juventud Unida, con 3 unidades, cerrando el grupo Independiente de Santo Tomé sin puntos.

Panificación se quedó invicto con la Zona B disputada en Paso de los Libres, al reunir 6 puntos. Más atrás quedaron otro local, Guaraní y Barcelona de Santo Tomé, ambos con 3, cerrando Samuel William Robinson de Monte Caseros con 0.

La Zona C, jugada en Curuzú Cuatiá, fue para Victoria, que terminó con 6 puntos. Lo siguió otro local, La Cantera, junto con Deportivo Sauce, ambos con 3 unidades, mientras que Parque Independencia de Monte Caseros no sumó puntos.

Taragüí de Mercedes ganó la Zona D disputada en esa ciudad con 6 puntos. Detrás se ubicó Apinta, que sumó 4 y también clasificó. Barraca, de Paso de los Libres cosechó 1, mientras que Deportes Concepción quedó con 0.

La Zona E, que se desarrolló en el estadio Ramón “Cacique” Oviedo, fue para Barrio Norte de Bella Vista, que alcanzó los 6 puntos. San Martín de Esquina, y el local, Huracán de Goya, cosecharon 3 unidades, cerrando la tabla de posiciones Sportivo Santa Lucía con 0.

Por último, la Zona F se jugó en cancha de Libertad de la capital correntina. El grupo se adjudicó por mejor diferencia de goles, Boca Unidos de la capital provincial, al sumar 6 puntos, igual cantidad que el Decano. En tanto que Unión de Bella Vista y Deportivo Empedrado cayeron en los dos juegos y no sumaron punto alguno.

En todas las zonas hubo una distinguida atención de parte de los locales para con las delegaciones visitantes, sirviéndose un almuerzo y luego merienda y/o vianda para el regreso a sus lugares de origen, contándose también con la visita de autoridades provinciales.

El presidente de la Fecof, Edgardo Corradini, felicitó a cada liga organizadora y destacó la organización en cada subsede.

En los próximos días se oficializarán las zonas y programación para los cuadrangulares semifinales del torneo para los chicos nacidos en el año 2007.