Mañana analizan el pedido de desafuero de la diputada de Cambiemos Aída Ayala

El pedido de desafuero presentado por la justicia contra la diputada radical y ex intendenta de Resistencia Aída Ayala comenzará a ser analizado el miércoles por la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Pablo Tonelli (PRO), que escuchará previamente el descargo de la ex intendenta de Resistencia en el marco de la causa en la que se investigan los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

"Por lo pronto vamos a escucharla. Pero estamos esperando que llegue el expediente que tiene que mandar la jueza para analizar los cargos. Una vez que llegue necesitamos ponerlo a disposición de todos los diputados y, si corresponde, lo dictaminaremos, pero vamos a examinar exhaustivamente la causa. Estamos abiertos a discutir", anticipó Tonelli.

De todos modos, el oficialismo atribuye a una operación política del justicialismo provincial, comandado por actual gobernador Domingo Peppo y el ex mandatario provincial Jorge Capitanich, la maniobra judicial para que la diputada radical no pueda competir por la gobernación de Chaco en 2019 y diferencia este caso al del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuyo desafuero fue aprobado el 25 de octubre pasado por la cámara baja.

Por su parte, y en declaraciones a la prensa días atrás, Ayala ratificó su inocencia y atribuyó a "una maniobra política del kirchnerismo" el pedido de desafuero, y confirmó que se presentará ante la comisión de Asuntos Constitucionales para realizar su descargo y dar explicaciones en torno a la causa.

"Nos comprometimos a estar a derecho y así lo hicimos, anunciamos que nos íbamos a presentar y lo cumplimos. Tengo la plena confianza que no es cierto de lo que se me acusa; estoy convencida que la verdad siempre triunfa", dijo Ayala en un comunicado de prensa.

De acuerdo a la ley de fueros (25.320), que define los pasos a seguir en caso de que un juez dé curso a un pedido de desafuero contra un funcionario, magistrado o legislador, la comisión de Asuntos Constitucionales "deberá emitir dictamen" bajo mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de las firmas de los integrantes de ese cuerpo, integrado por 35 diputados (17 de Cambiemos, 9 del FPV-PJ, 7 del peronismo no kirchnerista).