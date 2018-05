"Tevez sigue siendo el líder del equipo", afirmó Riquelme

Boca está a unas pocas horas de disputar un partido clave por su futuro en la Copa Libertadores: visitará a Junior de Colombia en Barranquilla, por la quinta fecha de la fase de grupos. El ídolo de la institución, Juan Román Riquelme, analizó el contexto que vive el club antes de esa trascendental presentación.

"No me entra en la cabeza que Boca quede afuera en la primera rueda, no lo pienso. No sé si me acostumbre a tener siempre la ilusión que Boca llegue hasta el final. Prefiero seguir pensando de esa manera. La Copa Libertadores es lo máximo", afirmó el referente en la entrevista que le brindó al programa 90 Minutos, que se emite por la señal Fox Sports.

El club puede vivir una disparidad de sentimientos: quedar afuera de la Copa y salir campeón de la Superliga, todo en la misma semana. ¿La opinión de Román? "Yo cambiaba ganar la Libertadores y no ganar nunca el torneo argentino, para que te des una idea lo que significaba para mí", advirtió.

"No sé cómo decirlo porque suena un poco raro. En torneos largos, si los seguimos jugando, no hay competencia. Creo que Boca y River van a competir solos cada año. Se va a transformar en una liga como España", opinó.

El histórico enganche advirtió que "no nos conformamos con llegar a la semifinal y hacerlo bien" y aclaró: "Siempre que Boca participa, es el candidato".

"Mañana es un partido muy importante para nuestro club. También si mañana gana Boca el partido, será lo lógico. Boca tiene la obligación de competir en la Copa Libertadores hasta el final. Boca tiene la obligación de pasar la primera fase, tan simple como eso", exigió.

A la hora de puntualizar en un futbolista, Riquelme apuntó contra Carlos Tevez como el referente para levantar la moral del combinado: "Lo que aprendí es que el que lleva la cinta de capitán no es como antes… Nuestro líder es Carlitos. Es así. Mañana todas las esperanzas las tenemos en él. Ojalá Pablo Pérez haga un grandísimo partido, pero nuestras esperanzas están sobre Carlitos".

También lanzó algunos elogios para Cristian Pavón: "Boca está claro que depende muchísimo de Pavón. Si el contrario le encuentra la vuelta a Pavón y lo puede marcar bien, a nosotros se nos puede complicar mucho para crear situaciones de gol. Creo que los demás tampoco son tan fuertes".

Infobae/Telam