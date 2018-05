Cuatro provincias inauguran este martes su período de sesiones legislativas

De esta forma, se completará la puesta en marcha de todas las Legislaturas provinciales, dado que a los cuatro distritos que inician sus períodos ordinarios de sesiones este martes, se suman otros trece que inauguraron su año legislativo el 1° de marzo; cuatro que lo hicieron en abril -San Luis, Salta, Jujuy y San Juan-; uno (Córdoba), el 1 de febrero; y los restantes dos -Entre Ríos y Santiago del Estero-, el 15 de febrero pasado.

Los temas principales

Santa Fe



El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, inaugurará el martes a las 9 el 136° período de sesiones ordinarias con el proyecto que declara la necesidad de reformar la Carta Magna provincial como uno de los temas centrales de su mensaje, pero también con la tranquilidad de haber resuelto la paritaria tanto de los trabajadores estatales como la de los docentes.



Según fuentes oficiales, en su discurso, el tercero ante la Legislatura desde que es gobernador, Lifschitz se referirá al aumento de las tarifas de los servicios públicos y en especial de la energía eléctrica, que generó turbulencias en el distrito, a tal punto que derivó en la salida de su cargo del presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Raúl Stival.



También se prevé que el mandatario santafesino se refiera a la deuda que mantiene la administración nacional con la provincia, generada por la retención del 15 por ciento de la coparticipación federal para financiar la Anses, y que fue el tema principal de su discurso del 1 de mayo del año pasado.



En lo relativo a la reforma constitucional, Lifschitz ya envió un proyecto a la Cámara de Diputados, donde sus espadas legislativas intentarán tratarlo lo antes posible para que una posible aprobación se dé entre mayo y los primeros meses del segundo semestre.



La principal modificación sería la introducción de la figura de la reelección del gobernador, ya que todos los cargos electivos tanto provinciales como municipales y comunales se limitarían a dos mandatos de cuatro años cada uno.



Misiones



El gobernador misionero Hugo Mario Passalacqua abrirá también el martes, en coincidencia con el feriado por el Día del Trabajador, a las 8.30, el 46° período de sesiones ordinarias de la legislatura provincial con un mensaje en el que repasará los principales logros de su gobierno durante 2017 y las políticas acordadas con la Nación, según confirmaron fuentes gubernamentales.



Entre los principales acuerdos con la Nación, Passalacqua destacará la apertura de cielos y las obras de modernización del aeropuerto de Puerto Iguazú, que permitirá que la estación aérea se convierta en una puerta de entrada al país de vuelos internacionales, y anunciará medidas tendientes a revitalizar el sector forestal a través de la comercialización de viviendas sociales de madera, que comenzarán a producirse este año en la fábrica instalada en el Parque industrial de Posadas.



Passalacqua insistirá también en la necesidad de construir más puentes sobre el río Uruguay para facilitar la actividad comercial y la salida de la producción misionera hacia Brasil, además de la activación del flamante puerto de Posadas que permitirá abaratar costos para los productores provinciales.



Catamarca



Por su parte, la gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci inaugurará también el martes el 129° período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa a las 8.30, haciendo hincapié en la necesidad de volver a tratar la reforma de la constitución provincial, iniciativa propuesta por el ejecutivo provincial en 2015 y rechazada por la oposición en aquel momento.



Según indicaron fuentes parlamentarias a Télam, se espera que durante el acto de apertura que comenzará a las 8.30 en el cine Teatro Catamarca de la capital catamarqueña, Corpacci brinde detalles de los acuerdos salariales alcanzados con los trabajadores estatales.



Mendoza



En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo también dejará inaugurada el martes a las 10.30 el periodo de sesiones ordinarias 2018 ante la Asamblea Legislativa con un discurso en el que se espera que el mandatario realice un balance de gestión y futuras acciones de gobierno.



Fuentes gubernamentales anticiparon que será un mensaje "corto y conciso", coincidente con el Día del Trabajador, pero aunque evitan adelantar temas de su contenido dejaron trascender que se lanzará un nuevo plan de viviendas con financiación mixta entre la provincia y los municipios.



Dijeron también que "la idea es no aburrir" y que el discurso se prolongará por 45 minutos aproximadamente, y pidieron a los sindicatos que "entiendan que no es un día para hacer reclamos" sino para "escuchar" y, a lo sumo, criticar luego, ante la perspectiva de protestas gremiales ese día en la puerta de la Legislatura.



El discurso de Cornejo se dará además en un clima de controversias en la provincia que generó numerosas protestas de ambientalistas por un decreto que reglamenta en Mendoza la práctica de la estimulación hidráulica, más conocida como fracking, en la industria petrolera para la explotación de hidrocarburos no convencionales.