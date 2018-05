La ocupación efectiva hotelera superó lo previsto para este fin de semana largo

De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Turismo de Corrientes, este fin de semana largo la ocupación en algunas zonas de la provincia fue del 75 por ciento, pero el titular de dicha área adelantó ayer a El Litoral que esta cifra aumentó. A la vez, relató que la provincia está siendo un lugar de destino y no de paso, ya que esto se comprobó no sólo en los últimos días por la demanda en alojamientos, sino también durante Semana Santa y en los feriados de carnaval.

En este marco, el ministro Cristian Piris relató a este medio que es preocupante que en temporada baja la demanda en el sector hotelero baje de un promedio superior al 50 por ciento a aproximadamente 10 por ciento. Por ello siguen trabajando en cuanto a ofertas y promociones para fomentar el turismo interno.

“Para este fin de semana largo teníamos un promedio de ocupación del 75 por ciento en Capital, el mismo porcentaje para la zona del Iberá, y en Paraná Sur un 100 por ciento. Otros, como el corredor jesuítico, sólo un 30 por ciento. Sin embargo, de acuerdo a los datos que me van suministrando, la ocupación efectiva superó estos números y estamos por encima de estas cifras que ya eran buenas”, explicó Piris a El Litoral.

En cuanto a la Fiesta Nacional del Surubí, recordó la amplia participación que hubo de embarcaciones y pescadores y que fue el mayor atractivo que tuvo la provincia durante este fin de semana largo. “Estos datos son muy positivos porque nos demuestran que Corrientes está dejando de ser una provincia de paso para ser un lugar de destino. Esto nos demostró la ocupación hotelera no sólo este fin de semana, sino también durante los feriados de carnaval y Semana Santa”, comentó el ministro de Turismo a este medio.

En diálogo con El Litoral, operadores del hotel La Alondra y Turismo, contaron que la demanda estos días fue del 100 por ciento, mientras que otros como Confianza tenían un 80 por ciento, pero el resto dejaban disponible para “la venta directa”. Lugares de alojamiento como Identidad superaban el 50 por ciento y esperaban elevar esta cifra.

Las personas consultadas coincidieron en que la mayoría de los que visitan la ciudad de Corrientes este fin de semana son de la región nordeste y de Buenos Aires, y que antes venían más de Paraguay.

En una consulta que realizó este medio a boleterías de la terminal, “el viernes fue el día que mayor movimiento hubo”. Asimismo, comentaron que los destinos más elegidos por los correntinos fueron Salta, Tucumán y Rosario.

Cabe recordar que el lunes 30 de abril fue “feriado puente” no laborable. Es decir, se trabajó de acuerdo a la necesidad y costumbre de la empresa, sin bonificación para el que concurre, y el 1º de mayo sí es feriado por el Día del Trabajador.

El próximo fin de semana largo es en unas pocas semanas, ya que el 25 de este mes, Día de la Revolución de Mayo, cae un día viernes.