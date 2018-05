Ayala, ante la comisión que analiza su desafuero: "No soy jefa de una supuesta banda"

La diputada nacional Aída Ayala (UCR-Chaco) aseguró que “es falsa de toda falsedad” la acusación por la que la justicia chaqueña pidió su desafuero de la Cámara baja y pidió a los diputados que rechacen este pedido de desafuero porque “no existe motivo” para impulsar el planteo.

En el marco de la reunión, el presidente de la comisión Pablo Tonelli (PRO) precisó que la jueza “remitió una copia digitalizada del expediente que llegó el viernes pasado, el último día hábil antes de la reunión”, la cual fue girada a los diputados que integran el cuerpo para su análisis.

“Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito”, enfatizó la diputada chaqueña, ex intendente de Resistencia, que agregó que no es “rica ni lícita ni ilícitamente” y tampoco es “jefa de una supuesta banda de empresarios que están hace muchos años dedicados a distintos rubros”.

Telam