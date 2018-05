Advierten sobre una “pobreza estructural” en barrios de la Capital

El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) refleja que entre el 2016 y el 2017 la pobreza infantil pasó del 60,4 por ciento al 62,5 por ciento, es decir que creció 2,1 por ciento. Esto implica que hoy en la Argentina hay 8 millones de niños con algún tipo de privación en su vida diaria.

Al respecto, una referente de Barrios de Pie y Libres del Sur comentó la situación de las familias que asisten a 30 comedores de la provincia, 21 de ellos en Capital. Advierte que a medida que se van alejando del casco céntrico, en los barrios se visualiza una “pobreza estructural”.

“Cuando vamos a los comedores vemos que la plata no alcanza. La jefa del hogar es la mujer que en su mayoría tiene trabajo informal, que su sueldo no supera el mínimo, vital y móvil. Los chicos van descalzos a comer y aunque esto parezca irreal, esto sucede en nuestra provincia”, dijo Silvana Lagraña a este medio y agregó que “cuando hablamos de pobreza estructural nos referimos a viviendas precarias, alimentación no adecuada, educación de baja calidad o no pueden permanecer en el sistema educativo, y falta de servicios básicos como agua potable”.

“Este informe de la UCA da cuenta de cómo se profundiza la desigualdad social en nuestro país, pero lo más triste y duro es que afecta directamente a los niños. Lo más alarmante es que si desde el Gobierno siguen tomando medidas de ajustes, como las que ya se vienen implementando, esta tendencia respecto a la pobreza multidimensional en los niños va a profundizarse”, remarcó.

Cabe recordar que según este informe, en las capitales del Nordeste, las cifras no distan del resto del interior que midió la Universidad. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Indec, correspondientes a 2016, más de 182 mil niños, niñas y adolescentes son pobres en el NEA.

El flagelo se profundiza entre los adolescentes, ya que afecta al 52 por ciento de los jóvenes. La región es la tercera del país con mayor cantidad de menores de 17 años en situación de pobreza. El 47,8 por ciento se encuentra en esta condición.