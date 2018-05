Sube estudiantil: suspenden la atención en la oficina de Tarjebus

Quedando pocos trámites por realizar para que los estudiantes puedan acceder al boleto gratuito, desde el Municipio indicaron que la atención no se realizará más en la oficina de Tarjebus sobre calle Santa Fe. A partir de este cambio, las gestiones deberán realizarse en otros puntos que ya se encontraban en funcionamiento.

De este modo, los alumnos podrán renovar sus carnets o hacerlo por primera vez en las delegaciones municipales de los barrios Doctor Nicolini y 17 de Agosto. Asimismo, seguirá la atención en sedes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) como las facultades de Relaciones Laborales y Comunicación, Derecho y Medicina. A esta última deberán acercarse los que hayan obtenido un turno a través de la web para ser atendidos en Tarjebus.

El movimiento de máquinas y de distintas conexiones no permitirá brindar el servicio hoy a la mañana, por lo que la atención a los estudiantes de todos los niveles educativos que aún no tienen la Sube perteneciente a este año se reanudará recién por la tarde.

Si bien no hay cifras oficiales al respecto, la mayoría de los alumnos ya cuenta con el carnet correspondiente a este ciclo lectivo, puesto que los trámites avanzaron de manera ágil en las últimas semanas luego de un inicio con demoras y dificultades con el sistema nacional que rige la Sube y algunos problemas de conexión que se dieron en los puntos habilitados por el Municipio.