Más de un tercio de los asalariados está en el mercado informal

El empleo en negro alcanza a más de un tercio de los trabajadores de Corrientes, según estadísticas del Indec. Además, más del 20 por ciento no terminó la educación básica y dos de cada diez jefes de hogar están desocupados. En tanto, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz reclamó la continuidad de las fuentes laborales de trabajadores de las tres órbitas del Estado.

De acuerdo con los últimos datos del instituto nacional que fueron publicados en el compendio Indec Informa, en el aglomerado urbano Corrientes el 35,6 por ciento de los asalariados no percibe descuento jubilatorio. Esto significa que forman parte del mercado informal, sin acceso a derechos ni a beneficios sociales. Este es el segundo indicador más elevado del NEA, luego del Gran Resistencia, que registra un 36,2 por ciento.

No obstante, la tasa de empleo en Corrientes es una de las más altas de la región, con 50,6 por ciento, después de Posadas que registra 56,9 por ciento. El grupo más favorecido por el mercado laboral es el de varones de 30 a 64 años. El 87,6 por ciento de esta franja etaria está ocupado, según datos del organismo nacional correspondientes al cuarto trimestre de 2017.

En segundo término se puede mencionar en este conjunto a las mujeres de 30 a 64 años, ya que el 63 por ciento trabaja. En tanto, la tasa de empleo entre los jefes de hogar es de 62,6 puntos, lo cual significa que al menos seis de cada diez proveedores de sus familias están ocupados.

En tanto, sólo el 23 por ciento de las mujeres jóvenes de hasta 29 años accedió al mercado laboral. Mientras que, entre los varones, esta cifra asciende al 39,6 por ciento.

La tasa de desocupación es una de las más baja del Nordeste, con 3,1 puntos en el aglomerado urbano Corrientes. La más alta se ubica en Gran Resistencia, con 6,1 por ciento, que incluso duplica la media regional. Esta última se posiciona en 3,9 puntos.

En Corrientes la falta de empleo afecta principalmente a las mujeres menores de 29 años, cuya tasa de desocupación asciende a 9,4 puntos. Mientras que entre los jóvenes varones es de 8,1 puntos. En tanto, dos de cada diez jefes de hogar buscan empleo.

En cuanto al nivel educativo de la población económicamente activa, el 3,6 por ciento no terminó la primaria; el 10,5 por ciento logró completarla; y el 12,3 por ciento no concluyó la secundaria. Esto significa que el 26,4 por ciento no finalizó su formación básica, conforme a la ley argentina.

Los indicadores marcan un elevado nivel de precarización laboral en la región. Lo que se suma a la necesidad de generar empleo de calidad. “Todo pacto social se edifica en torno al trabajo, caso contrario es la democracia la que entra en crisis”, expresaron desde la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz.

“No se puede definir justa una sociedad en la que tantos no logran encontrar una ocupación y tantos están obligados a trabajar como esclavos”, indicaron a través de un comunicado de prensa. “Como Comisión de Justicia y Paz, adherimos a las enseñanzas del Santo Padre (papa Francisco) y nos unimos también a él para clamar: a todos, en la medida de sus responsabilidades, que se esfuercen por crear puestos de trabajo y creen esperanzas en los trabajadores. En particular, pedimos al Gobierno nacional, provincial y municipal, rever la política de despidos que viene aplicándose y que crea tanta incertidumbre, inseguridad y necesidades insatisfechas en los trabajadores y atentan contra la paz social”, manifestaron.

“Finalmente, nos interpelamos ante la voz de Dios que se dirigía a Caín diciéndole: ‘Caín, ¿dónde está tu hermano?’. Ese hermano tuyo que no tiene trabajo, o que su trabajo no tiene una remuneración digna, con frecuencia por el solo hecho de ser mujer, o que está sometido a un trabajo desprotegido de la ley. Cuidar el trabajo, promover la cultura del trabajo y dignificarlo para todos es construir sobre bases sólidas la amistad social, que todos queremos”, manifestaron.