Crónica de un final previsible que terminó haciéndose realidad

Rubén Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Lo que al comienzo del año era una posibilidad se transformó en una triste realidad: Boca Unidos descendió al torneo Federal A. Por la última fecha de la Primera B Nacional, el equipo aurirrojo cayó el lunes, en su estadio, por 1 a 0 frente a Sarmiento de Junín, resultado que terminó de sellar su destino en la categoría.

A la luz de lo que aconteció en la jornada en otras canchas con los rivales directos del conjunto correntino por la permanencia, es importante señalar que tampoco le hubiera alcanzado el triunfo para salvarse.

El lastre que arrastraba el equipo aurirrojo de campañas anteriores, y de la primera parte del campeonato que terminó, fue una vara muy alta que los dirigidos por Carlos Mayor (se hizo cargo del equipo en enero de 2018) no pudieron sortear, más allá que lo intentaron y dieron lucha hasta el final.

Un descenso en la época de los promedios no es casual. Son una sucesión de errores y malas campañas que terminan costando la pérdida de una plaza que costó mucho recuperar para los correntinos.

El 2017 (segunda parte del torneo anterior y primera del que acaba de finalizar) quedará grabado a fuego como el peor año del club en la segunda categoría del fútbol argentino. Como nunca en la institución, en el transcurso de un solo año calendario, pasaron tres técnicos: Federico Domínguez, Christian Bassedas y Víctor Genes, además de los interinatos de Roberto Marioni y Sergio Umpiérrez.

La historia se inició en el Clausura 2015, donde Boca Unidos se ubicó decimotercero en las posiciones, sumando 54 unidades, en un ciclo que tuvo como técnico a Ricardo Rodríguez.

En el torneo de transición 2016, Rodríguez continuó como técnico, pero fue reemplazado en el cargo por el uruguayo Paolo Montero. En este certamen Boca Unidos hizo su mejor campaña en la B Nacional, peleando hasta las últimas fechas el único ascenso con Talleres, para “pincharse” luego de la derrota en Córdoba y terminar cuarto el campeonato, con 38 unidades.

En el torneo 2016/17, Boca Unidos ocupó la vigésima posición sobre un total de veintitrés equipos, sumando 47 puntos en 44 fechas, y asegurando su permanencia a tres juegos del final. Omar Labruna inició el certamen como técnico, siendo reemplazado por Domínguez, tras un interinato de Marioni, al que luego sucedió Bassedas.

En tanto que en el último campeonato, el ex jugador, manager y técnico de Vélez Sarsfield estuvo a cargo del equipo durante dos fechas. Lo siguió un interinato de Umpiérrez por cuatro jornadas, al que sucedió el paraguayo Genes. En esa primera parte del torneo, Boca Unidos cosechó sólo 7 puntos en doce partidos, ganando un solo encuentro.

La larga lista de técnicos enumerada que pasaron por el equipo en el transcurso de los últimos campeonatos, da la pauta de una elección dirigencial equivocada. También tuvo incidencia en el desenlace final la llegada de varios futbolistas que no estuvieron a la altura de las circunstancias, y otros que se fueron en su mejor momento.

Es de hora de balance y de replanteos. Habrá que trabajar desde ahora mismo en un proyecto serio y sostenible que le permita a Boca Unidos volver cuanto antes a la categoría en la que supo transitar por nueve años, y de la que se fue, cuando la apuesta debió haber sido otra totalmente distinta: saltar a Primera A.