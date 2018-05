“Boca Unidos tiene que volver rápidamente”, sentenció Mayor

El director técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, dio su parecer tras la derrota 1 a 0 frente a Sarmiento de Junín y el descenso del Aurirrojo al Torneo Federal A.

Con Mayor al frente, el equipo correntino sumó 18 de 36 puntos disputados (el 50%) en la segunda mitad de la temporada de la Primera B Nacional, aunque no alcanzó para mantenerse en la categoría a la que ascendió en 2009, casi una década atrás.

En rueda de prensa, el DT expresó que “estamos tristes por no conseguir el objetivo que nos habíamos planteado cuando llegamos acá. Cuando nosotros arrancamos, sabíamos en la situación en la que estábamos. El compromiso de todos era mantener el equipo en la categoría y, la verdad, estoy conforme con lo que se hizo, ya que hasta el último día llegamos con chances”.

“Trabajamos durante cuatro meses para lograr el objetivo y de todos lados hicimos un gran esfuerzo. Pasa que a veces te alcanzan los números y a veces no”, lamentó.

“Estoy agradecido a la gente, dije en la previa que necesitábamos el apoyo de ellos y lo tuvimos. No hay ningún reproche hacia nadie, ni a la gente, ni a los dirigentes, ni a los jugadores, tuvimos todo y hubo compromiso de todos lados. Era una situación complicada, en un torneo difícil, donde hoy nosotros si ganábamos y llegando a 21 puntos en 2018 tampoco nos alcanzaba”, reseñó el entrenador, quien estuvo al frente del Aurirrojo en doce partidos.

Acerca de la derrota con Sarmiento, relató que “analizando un poco el juego creo que en el primer tiempo tuvimos las chances para abrir el marcador y después en el segundo tiempo con el gol de ellos cambió el partido y nos costó llegar al empate”.

“El primer tiempo se jugó bien, generamos situaciones de gol claras para abrir el partido. Era un partido típico de estos, con muchos nervios. Nuestra clave estaba en el primer tiempo, de abrirlo rápido y tratar de jugar con la desesperación del rival, para poder pararnos de otra forma y buscar liquidarlo. Tuvimos opciones y no se concretaron”, agregó.

“Obviamente el gol de ellos fue un golpe, por el desgaste que se hizo. Pero ya está, es historia, y vuelvo a repetir, no tengo reproches para con nadie, por el esfuerzo que se hizo y en una situación realmente muy difícil”, subrayó.

Deseo de continuidad

En cuanto al futuro, Mayor fue contundente al expresar que “Boca Unidos no tiene que estar en el Federal A, tiene que volver rápidamente y si puedo dar una mano, me voy a quedar”.

El entrenador recordó que “tengo contrato hasta fin de año. El miércoles (por hoy) vamos a volver a entrenar, porque nos tenemos que juntar a hablar entre todos. Charlaremos con los dirigentes también, para hablar con mayor profundidad y empezar a planificar todo y cómo sigue esto”.

“Estoy bien en el club, me recibieron muy bien y estoy cómodo. Todo lo que quise lo tuve, así que por eso digo que es cuestión de juntarse, hablar, analizar todo y proyectar el futuro y ver qué vamos a hacer y cómo lo vamos a encarar, y en base a eso tomar decisiones”, anticipó.