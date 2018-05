“En el fútbol no existe la casualidad sino la causalidad”

Pablo Vegetti fue el goleador de Boca Unidos y uno de los principales “artilleros” del torneo. El delantero dejó todo por la camiseta “aurirroja” en cada juego y fue uno de los principales referentes del plantel.

Al término del partido del lunes, y consumada la pérdida de la categoría, dijo: “Hemos cometido errores y lo terminamos pagando caro, pero está claro que el descenso no se consumó con Sarmiento de Junín sino hace cuatro o cinco fechas, cuando acá no le ganamos a Mitre y perdimos puntos que no había que perder”.

El santafesino agregó: “En el inicio del torneo cosechamos pocos puntos, esta segunda parte creo que fue buena, pero como el año pasado fue malo, terminamos descendiendo”.

“Es una lástima, siento una tristeza enorme, pero dejamos todo, sólo le queda al club seguir trabajando y nosotros dedicarnos a lo que nos depare el futuro”, manifestó.

La jugada más clara de ataque de Boca Unidos en el primer tiempo fue anulada por posición adelantada. “Fue gol y me levantaron la bandera, como en todo el campeonato. Cuando era para Boca Unidos levantaron siempre la bandera y cuando tiene que ser para otros, no, pero eso ya no está en nuestras manos, ya que depende de otras personas”, indicó.

Tras el gol de Passerini, dio la sensación de que el partido se terminó para Boca Unidos. Lo mismo opinó Vegetti, quien manifestó al respecto: “Nos pasó siempre que cuando nos hicieron un gol, al equipo le costó remontar, y por lo que significaba este partido sabíamos que si nos convertían nos íbamos a caer”.

“Hicimos un primer tiempo bárbaro donde lamentablemente no quiso entrar la pelota, luego nos hicieron el gol en el complemento y perdimos el partido. Cuando terminó, nos enteramos también de que si hubiésemos ganado tampoco alcanzaba. Por eso digo que no fue éste el que nos llevó al descenso, esto viene desde hace ya un tiempo”, comentó.

Consultado si estuvo analizando su futuro, el goleador señaló: “No estuve pensando ni todavía quiero pensar, estaba sólo enfocado en este partido y en las chances de salvarnos que teníamos”.

Por último, Vegetti reflexionó sobre la situación que atraviesa Boca Unidos: “En el fútbol las cosas no se dan por casualidad sino por causalidad, y por algo a este club le toca volver al Federal A, pero no tengo duda de que pronto va a estar nuevamente en la B Nacional”.