Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en su visita a Junior

(Telam) Boca, que no mostró en el plano internacional la hegemonía que ejerce a nivel local, visitará en la ciudad colombiana de Barranquilla al Junior, liderado por el ex River Teófilo Gutiérrez, con la premisa de ganar para no quedar afuera de la Copa Libertadores.

A los boquenses podrían servirle un empate, pero si pierden que quedarán eliminados de la Libertadores en fase de grupos, algo que no les sucede desde hace 24 años.

El equipo "Xeneize" se jugará su destino en la Libertadores, torneo que ganó seis veces, este miércoles desde las 19.15 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y televisación de la señal de cable Fox Sports.

El partido corresponde al grupo H, que lidera Palmeiras de Brasil con 10 puntos y clasificado a los octavos de final, seguido por Junior (6), Boca (5) y Alianza Lima de Perú (1).

PROBABLES FORMACIONES

Junior de Barranquilla: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Germán Gutiérrez, Jorge Arias y Jonathan Avila; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Luis Fernando Díaz y Luis Carlos Ruiz; Sebastián Hernández o Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará. DT: Julio Comesaña.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Roddy Zambrano

Cancha: Metropolitano Roberto Meléndez, de Junior.

Hora de inicio: 19.15.

TV: Fox Sports.