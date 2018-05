La dirigencia de Boca Unidos apostó a la continuidad del cuerpo técnico

El presidente de Boca Unidos, Alfredo Schweizer, confirmó ayer lo que se venía intuyendo desde el mismo momento en que se consumó el descenso del equipo aurirrojo de la Primera B Nacional, que es la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Carlos Mayor.

“Más allá del golpe, que mueve los cimientos, tenemos que pensar en el futuro, y en eso estamos trabajando. Ya se han tomado decisiones, la primera es que nos hemos puesto de acuerdo con Mayor por su continuidad”, expresó Schweizer.

El titular aurirrojo recordó que el DT “asumió en el mes de enero, por lo que su contrato estaba vigente durante todo el año. Igual, en ese momento, habíamos convenido fijar pautas nuevas de trabajo a mitad de temporada.

Lo más importante es que hay consenso de ambas partes para que siga al frente del plantel”, indicó.

El presidente y el técnico también se pusieron de acuerdo en estos últimos días con los nombres que no seguirán en el plantel.

“Más allá de que todavía falta muchísimo para saber qué vamos a jugar, y cuándo lo vamos a hacer, nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los contratos que no solamente están venciendo, sino también otros que no están próximos a vencer, y consideramos los futbolistas que hoy no están en carpeta para lo que viene”, comentó el dirigente (ver recuadro).

El titular aurirrojo atribuyó la decisión a la necesidad de “sanear la situación actual”. El motivo es inicialmente económico, aunque también se consideró en algunos casos puntuales el aspecto deportivo.