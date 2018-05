Demoran vehículo con corderos de dudosa procedencia

Sobre la Ruta Provincial Nº 135, zona rural de la localidad de Felipe Yofre, la Policía demoró a dos personas que se movilizaban en un vehículo y llevaban corderos en el baúl, cuya procedencia no pudieron justificar.

Personal policial de la Comisaría local gracias a la labor desplegada dentro del marco de tareas de prevención, llevaron a cabo un procedimiento en las últimas horas.

Demoraron a un hombre y a un joven, que circulaban en un automóvil Renault 9, dentro de la cual transportaban dos corderos faenados, de dudosa procedencia, ya que no contaban con ninguna documentación correspondiente para su traslado y que justifiquen su procedencia.

El procedimiento fue llevado a cabo en horas de la noche, sobre la Ruta Provincial Nº 135, a la altura del arroyo Las Casitas, lugar donde procedieron a la demora de un hombre de 48 años de edad, quien circulaba en compañía de un menor de 15 años de edad.

Los policías llevaron a cabo una requisa del rodado y en el baúl hallaron e incautaron dos corderos faenados.

En principio llamó la atención de los policías que eran transportados en un vehículo no autorizado para este tipo de traslado.

Por otra parte no contaban con ninguna documentación que acredite fehacientemente la propiedad y/o procedencia de la carne.

Las personas demoradas, fueron puestas a disposición de la justicia, juntamente con lo secuestrado; siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se inició la actuación sumarial del caso.

La investigación policial está centrada ahora en tratar de determinar el origen de los animales.