Transporte escolar: aplican una suba de $100 para afrontar los incrementos

Desde el sector de los transportistas informaron a El Litoral que tras el aumento del 25% que se aplicó a comienzo de año, actualmente algunas firmas ya incrementaron sus servicios en $100 y el resto lo haría en los próximos días.

Ante la suba en el precio de los combustible, El Litoral consultó a Pedro Abas referente del sector sobre aumentos en el costo del servicio y dijo que “nosotros arrancamos con un piso de $1.600 tras un aumento del 25%, pero en estos días algunas empresas ya aplicaron una módica suba de $100 por cada alumno y el resto de las firmas se plegaría en la semana, dado que estamos soportando varios aumentos en materia de combustible”.

“Pero se debe considerar que no sólo tenemos un incremento de los combustibles, porque todos los insumos que requiere el servicio también aumentaron como los sellados, el seguro, los repuestos, todo aumenta de precio y esto nos obliga a nosotros a ir actualizando nuestros valores”, aclaró.

No obstante también se pudo saber que la suba no genera mayores repercusiónes en los usuarios del servicio, dado que no es mucha la diferencia que abonaban a principio de año. “Además sabemos que el incremento no puede ser demasiado elevado porque entendemos que la situación está difícil”, dijo el referente del sector.