No sesionó Diputados por falta de quórum

Después de una semana de inactividad, la Cámara de Diputados no sesionó ayer por falta de quórum y hoy no lo hará el Senado, por el asueto provincial en conmemoración al Milagro de la Cruz.

La Cámara baja no sesionó la semana pasada por falta de quórum, ya que la mayoría de los legisladores fueron hasta Goya para apoyar y promocionar la Fiesta Nacional del Surubí. Ayer volvió a repetir su performance.

El Senado sí sesionó, y como si se tratará de un acuerdo tácito, los diputados debían volver a sus bancas ayer pero no lo hicieron por falta de quórum, aunque hubo actividad en algunas comisiones.

En ese marco, los integrantes del Consejo Profesional de la Ingeniería, Agrimensura y Arquitectura se reunieron con la Comisión de Legislación del Trabajo.

En la reunión con los diputados encabezados por Horacio Pozo, los profesionales señalaron sus opiniones referidas a proyectos que los incumbe como institución.

Escucharon atentamente lo expuesto, los diputados miembros de la comisión Geraldine Calvi, Magno Ramírez y Javier Sáez.

La inactividad legislativa se extenderá hasta la semana que viene.