La lista Marrón acude a la Justicia

“La Lista Marrón, participará sí o sí en las elecciones internas de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem)”, aseguró Ramón Ugolini quien fue impugnado por la Junta electoral como candidato.

Destacó que “esto lo dejamos a criterio de la Justicia y será ella la que lo resolverá. En el caso de que yo no pueda, será otro compañero pero la lista Marrón competirá por más que no le guste a los normalizadores”.

“Con esta decisión de la Junta electoral de impugnar mi candidatura nos dejaron un único camino y es la vía judicial y dejaremos en manos de ella la resolución de la cuestión”, dijo Ugolini.

Consideró que las causas de su impugnación “son totalmente erróneas por donde se las analice, son todos argumentos que sólo buscan que yo no participe y esto está completamente dirigido por los propios normalizadores de la Aoem”.