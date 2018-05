Descubriendo mi propósito

Por Bernardo Stamateas

Colaboración Especial

Muchas personas atribuyen todo lo que les pasa en la vida a un golpe de suerte o lo ven como el fruto de la casualidad. A algunos pareciera que todo les sale mal y uno se pregunta por qué. Mientras que algunos no paran de disfrutar éxito tras éxito en todas las áreas.

La casualidad no existe pero sí, la “causalidad”. La suerte consiste en encontrarse en el lugar correcto a la hora adecuada. Muchos famosos comenzaron su carrera exitosa reemplazando a alguien que se enfermó o se accidentó, diríamos “por casualidad”. Pero nada es casual porque, como descubrió un psicólogo inglés, hay gente con determinadas características que los lleva a estar en el lugar correcto en el momento apropiado.

Si estás atravesando una etapa en la que sentís que “el mundo está en tu contra”, como nos sucede a todos alguna vez, necesitás saber que ningún ser humano nace con buenos ni malos genes. Nadie nace con estrellas ni estrellado. Tampoco traemos a esta tierra un papel escrito con cada detalle de lo que vamos a vivir. Al destino lo construye cada persona, con sus decisiones y elecciones diarias.

Nacemos con “libre albedrío”, es decir, con la libertad de decidir cómo comportarnos. Elegimos libremente y así diseñamos nuestro propio destino. Es por ello, que tenemos que responsabilizarnos de todo lo que nos ocurre, sin echarles culpas a nada ni a nadie. Vos y yo somos los directores de nuestra propia vida.

Potencial

Todos, sin excepción, nacemos equipados con un potencial ilimitado. Este incluye capacidades creativas que, si las descubrimos y soltamos, atraerán hacia nosotros aquello que necesitamos para funcionar eficazmente en el cumplimiento de nuestro propósito.

¿Qué es propósito?, tal vez te preguntes. Es aquello a lo que fuimos llamados. Todo lo que vemos en el planeta tierra fue creado con un fin específico, al igual que vos y yo. Cuando lo descubrimos, aunque de vez en cuando tengamos que atravesar circunstancias duras, hallamos la fuerza para mantenernos enfocados y seguir hacia la meta.

Todos tenemos propósito.

Entender esto cambia nuestra perspectiva sobre el éxito y el fracaso, los cuales pasan a estar sujetos a nuestra actitud. El éxito depende de las buenas decisiones y del esfuerzo personal y el fracaso de las elecciones equivocadas, de la falta de compromiso con uno mismo y, en especial, en algunas ocasiones de nuestros pensamientos. Porque lo que pensamos es lo que crece en nuestra vida.

Errores y problemas

Los exitosos no se detienen frente a un error, no piensan que equivocarse es el fin del mundo. Sino que aprenden la lección, olvidan los detalles y continúan adelante transformando esa situación a su favor con nuevas ideas y decisiones. Los que se sienten fracasados, en cambio, se detienen frente al error y se lamentan por su mala suerte, buscando un responsable afuera.

¿Tu pareja se terminó? ¿Perdiste el trabajo? ¿Tus hijos no te hablan? ¿Ese proyecto laboral no funcionó? ¿El resultado médico no fue el esperado? Todo eso y mucho más nos puede suceder a todos porque es parte de la vida. Pero saber por qué estoy aquí no me permite “tirar la toalla” y me hace perseverar hasta lograrlo.

