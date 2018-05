Narrativa, poesía y chamamé, protagonistas en la Feria Internacional del Libro

El acto comenzó pasadas a las 18, con las palabras del presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Arq. Gabriel Romero, que agradeció el acompañamiento del público y el voto de confianza de los autores correntinos que año a año delegan en el organismo provincial la exposición y comercialización de sus obras.

“La participación de Corrientes en esta nueva edición de la Feria tuvo como hilo conductor la poesía, la narrativa y el chamamé para exportar, que es para lo que venimos trabajando hace mucho tiempo”, resaltó.

Subrayó además que “la cultura es una política de estado para Corrientes, y el Gobernador Gustavo Valdés está comprometido con el proyecto de fomentar la cultura, no solamente desde una perspectiva que la piensa como desarrolladora de eventos, sino como un proceso, como idea, vinculando la cultura a la integración social y al desarrollo”.

“Tener una vidriera tan significativa como la que ofrece la Feria Internacional del Libro, es importante para los escritores correntinos y, del mismo modo, se traduce en un valioso aporte para trabajo que venimos haciendo con miras a que el chamamé sea declarado como patrimonio inmaterial de la Humanidad por la Unesco”, sostuvo el funcionario provincial.



Vale señalar que entre los presentes estuvo el ministro de Turismo de la Provincia, Lic. Cristian Piris, la directora de Industrias Culturales, Maia Eirin, además de escritores, artistas, invitados especiales, y la presencia del ex gobernador José Antonio Romero Feris.



Autores premiados

Luego de las palabras del titular del Instituto de Cultura, llegó el turno de los escritores correntinos. Entre ellos, el poeta Franco Rivero, quien obtuvo dos veces el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en poesía.



En esta oportunidad, el joven nacido en Ituzaingó (Corrientes) presentó su poemario “Disminuya velocidad”, y leyó varios de los poemas que lo integran, cargados de historias fuertemente vinculadas a la vida del campo.



Otro de los escritores que subió al escenario fue el doctor Gustavo Sánchez Mariño, que se refirió a la altamente reconocida obra de José Gabriel Ceballos. Lo señaló como “Mozariano”, vinculando con el genio de la música.



Consideró que en toda la colección del autor correntino hay “historias durísimas contadas con humor”, y reconoció que esa característica no se repite en las “Seis historias grises” (última obra de Ceballos), donde la comedia y la tragedia no se mezclan. “Es una vuelta de turca”, reflexionó.



El cierre estuvo a cargo de la reconocida escritora Pilar Muñoz de Romano, que presentó su poema “Romance de tabla y agua”. El prestigioso músico correntino radicado en Brasil Lucio Yanel musicalizó el mencionado poema, incluido en el álbum “Chamamé” del conjunto musical Yangos, que fue nominado a los Premios Grammy de la Música Latina.



“Soy una narradora correntina, no suelo abordar la poesía. Pero hay estados y sensaciones que requieren de la poesía, y la poesía es canto”, reflejó. “Esta cuentera tuvo el privilegio que un chamamé con letra de su autoría sea escuchado en Las Vegas”, agregó.



Destacó además que su “Romance de tabla y agua” surgió de la magia de la poesía, la música y el paisaje correntino, y destacó el trabajo de grandes escritores correntinos que tuvieron y tienen al paisaje como principal escenario y protagonistas de sus historias.



Estancias y minorías

También tuvo oportunidad de presentar el segundo tomo de “Estancias de Corrientes”, el fotógrafo y biólogo Anibal F. Parera que recordó el trabajo realizado para ambos tomos, y como los mismos son un “documento histórico” sobre las estancias más representativas de la provincia, dando cuenta del “universo estanciero correntino”.



Por su parte, Marta Chemes y José Pérez Bahamonde brindaron una charla sobre “Aportación de las minorías de la identidad cultural nacional”, haciendo hincapié en el chamamé como expresión del “desarraigo” y refiriéndose al largo camino recorrido por este género como parte de las minorías y la relevancia de que este año pueda ser declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad.



Chamamé y poesía

El cierre musical estuvo a cargo del cantante Sergio Sosa, acompañado por el acordeonista Damián Ayala, que interpretó la canción “Romance de tabla y agua”, del poema escrito por Pilar Romano. Y levantó al público con el himno correntino Kilómetro 11. Concluido el acto, los jóvenes músicos se trasladaron al stand de Corrientes e invitaron a los asistentes a bailar con una selección de chamames.