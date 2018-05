Boleto: la UTA solicitó que el costo de la tarifa plana supere los $11

Ante la amenaza de paro por parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), se llevó a cabo una reunión entre los integrantes de la Comisión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), y desde la Comuna indicaron que a pesar de la solicitud, que implica un aumento superior a $11 no es viable, dado que el debate ya se llevó adelante oportunamente y el incremento no superará la cifra acordada y que se implementará en los próximos días.

El secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana Jorge Sladek, luego del encuentro informó: “Tuvimos la reunión del Simu y pasamos a un cuarto intermedio para el día lunes. Se habló sobre la tarifa del transporte urbano de pasajeros, teniendo en cuenta que hay una amenaza de paro por parte de la UTA para el próximo 8 de mayo”.

“Durante la reunión se hizo el planteo de cada parte y se informó que el municipio solo no se podía hacer cargo de esta cuestión, y que se espera las voluntades de todos para poder resolverlo. El tema tarifa ya fue discutido anteriormente y se resolvieron dos aumentos, uno de los cuales va a implementarse este mes”, señaló el funcionario comunal.

En ese marco, desde la Municipalidad se reiteró que no se considera viable que se produzca una discusión tarifaria en este momento, de todas formas, la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano evidenció su predisposición de continuar en contacto directo con los diversos sectores interesados. “El diálogo sigue abierto. La intención es la de buscar un esfuerzo mancomunado de todas las partes para así llegar a una solución que permita mantener el equilibrio entre la solicitud salarial de los trabajadores, la sustentabilidad del sistema y el servicio a los usuarios”, apuntó Sladek.

Cabe recordar que en la última actualización tarifaria se acordó un aumento escalonado, el cual en su segundo tramo establecía que el costo de la tarifa plana en mayo llegaría a $11, cifra que hoy no alcanzaría para cumplir con los compromisos asumidos con el personal de la UTA.