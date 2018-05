Comercios no están obligados a recibir los billetes de $2

Los billetes de 2 pesos ya no pueden circular en los comercios, sólo los bancos deben aceptarlo para sustituirlo por monedas hasta el 31 de mayo. A la vez, a nivel nacional, los comercios reclaman monedas para canjearlos.

Desde el 28 abril pasado los billetes de 2 pesos ya no tienen valor legal en la circulación comercial. Por este motivo, es que los vendedores no están obligados a recibirlos ya que no tienen vigencia como moneda de transacción.

El Banco Central extendió hasta el 31 de mayo el plazo para canjear en los bancos estos billetes; luego de esa fecha se los quitará finalmente de circulación y serán desmonetizados; es decir, dejarán de ser considerados dinero.

De este modo, aquellos que aún tienen en su poder un billete de Bartolomé Mitre podrán ir a alguna entidad bancaria, pero no podrán utilizarlos para compras en un negocio. La manera de que los comerciantes, como así también los individuos que tengan en su posesión estos billetes, puedan canjearlos en los bancos es o bien por ventanilla o depositándolos en cajeros automáticos.

En Corrientes, la Comisión de Apoyo del Hospital Pediátrico lanzó una campaña para recolectar los billetes de dos pesos que salen de circulación y destinarlos a una ayuda solidaria para los niños internados.