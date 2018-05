Evacuaron a 17 familias en Curuzú Cuatiá y estaban en alerta porque desbordaron dos arroyos

Fuertes lluvias se registran durante los últimos días en el sur correntino, y desde ayer en casi toda la provincia, lo que provocó en Curuzú Cuatiá la inundación de algunos barrios y hasta el cierre de esta edición 17 familias debieron dejar sus hogares y ser trasladas casa de parientes o el Centro Integrador Comunitario (CIC).

En este contexto, el director de Defensa Civil de la Provincia, Eulogio Márquez, cerca de las 21 comentó a este matutino que “esta tarde llegamos Curuzú y mermó la lluvia, pero desbordaron los arroyos Castillo y Curuzú, que son los que comprometen a viviendas (lindantes)”. Seguidamente indicó que “en este momento hay 10 familias autoevacuadas, que salieron con ayuda del Municipio, y siete que se alojaron en el CIC”.

Además anticipó que “se habilitaron dos centros de evacuados más en caso de que sea necesario”. Advirtió que “todo lo que ocurra esta noche dependerá que se evacue más gente, si sigue lloviendo habrá serios problemas”.

En tanto resaltó que “la limpieza de cunetas permitió que sea menor el número de evacuados”. Aunque aclaró a El Litoral que “lo que se necesita es la limpieza de los arroyos, y los trámites están en Recursos Hídricos de la Nación, si se concretan esas obras no habrá más inundados”. Y garantizó que “colaboraremos en todas las gestiones que el Municipio tenga que hacer para que se ejecuten estos trabajos”.

Uno de los sectores urbanos con inconvenientes, según publicaron vecinos a través de Facebook, son las 150 viviendas que el Gobierno provincial entregó en diciembre pasado, y adujeron que las calles no están en buen estado, al igual que los desagües.

Al respecto, el intendente José Irigoyen, a través de un video difundido en la cuenta del Municipio en la mencionada red social, explicó que “un equipo de Servicios Públicos está trabajando en las 150 viviendas, un barrio nuevo, en el que hubo inconvenientes y se están solucionando haciéndose canalizaciones y con la maquinaria que corresponde”.

Aclaró que “lugares como el asentamiento Cheto, por la lluvia caída siempre se van a inundar hasta que no se haga un trabajo profundo, y mientras no vaya a un desagüe fluvial, como hoy, la gente va a estar afectada y está siendo alojada en el CIC o donde puedan pasar la noche”.

Otras comunas

Otra de las ciudades que registraría más inconvenientes si continúa la lluvia, “es Mercedes”, dijo Márquez. Si bien aclaró al cierre de esta edición que “no hay registro de evacuados, todo dependerá si desbordan los arroyos Las Garzas y Gómez”.

El funcionario resaltó que “estamos haciendo una recorrida por todo el sur, anduvimos por Esquina, Pueblo Libertador, Sauce, y no registraron inconvenientes con la lluvia”. Agregó que “cuando estábamos saliendo de Sauce, se cortó la luz”.

En Goya, el director de Defensa municipal, Gustavo Benítez, dijo a este diario que “no fue mucha la lluvia, estuvo dentro de lo normal, además hay que tener en cuenta que vinimos de una sequía”.

En Monte Caseros, desde la tarde del lunes último hasta el mediodía de ayer, se registraron 226 milímetros, tras lo cual siguió lloviendo, según informó Monte Caseros On Line.

Energía y suspensiones

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) publicaron en Twitter que durante 50 minutos salió de servicio la Línea de Media Tensión de Curuzú Laural a Loreto, por fuertes vientos en la zona. Esta interrupción se produjo entre las 19.30 y las 20.20.

Cabe indicar que por la situación meteorológica se suspendieron algunas actividades organizadas por el Gobierno provincial, como el Remate Ganadero de Pequeños Productores que debía realizarse en Paso de los Libres, así como la Feria Provincial de Artesanos “Arandú Pó” (manos sabias) en Empedrado (ver página 22).