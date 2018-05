Fiesta de la Cruz: Stanovnik habló en contra del aborto y advirtió sobre cifras de pobreza

La celebración ancestral de la Santísima Cruz de los Milagros fue revivida ayer por miles de personas que participaron de los actos centrales, presididos por el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik. Dichas actividades se realizaron durante la tarde, con una procesión de más de cuatro cuadras y culminaron con una multitudinaria misa.

Además, en esta fiesta litúrgica que se remonta a la fundación de la ciudad, el mensaje central estuvo marcado por la actualidad. Es que monseñor señaló que la cruz es símbolo de inclusión de toda vida (con una fuerte crítica hacia el aborto), alertó acerca de la dramática realidad de la pobreza (por las últimas estadísticas) e invitó a trabajar en pos del encuentro común (libres de toda grieta).

La homilía comenzó pasadas las 17.30 cuando una gran multitud de fieles ocupaba todos los espacios del patio exterior de la Iglesia Santísima Cruz de los Milagros. En primera fila, se encontraban el gobernador Gustavo Valdés, el intendente Eduardo Tassano, y demás autoridades. Antes de comenzar el mensaje con la tradicional lectura bíblica, monseñor Stanovnik alertó: “Tenemos que cuidar nuestras raíces más que nunca”.

Para dar inicio al mensaje, en pocas líneas destacó el sentido de la conmemoración diciendo: “Nos ofrece una providencial ocasión para acercarnos, contemplar y dejarnos transformar por este signo universal del cristianismo: la cruz de Jesús. No nos distraigamos mirando algunos detalles de accidentes como el rayo. Digamos, ante todo, que la cruz es el signo que nos distingue. Somos cristianos porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, que padeció, fue crucificado, murió y resucitó”.

Vida

Más allá del sentido espiritual de la cruz, monseñor Stanovnik hizo énfasis en los aspectos prácticos de este histórico símbolo. “La cruz fue siempre un faro que indicaba el camino del encuentro, la amistad, la justicia, el perdón y la misericordia. Señal de contrapartida a la venganza, a la discriminación y al odio. Por eso, con inmensa gratitud reconocemos que la Cruz de los Milagros es no sólo la señal, sino también la fuente y el camino que nos fueron conformando como pueblo diverso y unido, peregrino y solidario, trabajador y fiestero”, indicó.

En tanto, en el marco del debate público por la despenalización del aborto, Stanovik precisó: “En la cruz descubrimos los fundamentos últimos por los cuales vale toda vida, por eso nos sentimos interpelados a cuidar las dos vidas, la de la madre y la de la criatura que gesta en su vientre, sin sacrificar al más desprotegido”.

Dicho esto, el arzobispo recordó las palabras del Papa Francisco quien manifestó en una carta que “la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Igualmente sagrada la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de descarte”, precisa la carta del sumo pontífice.

Pobreza

Durante la misa, el obispo también instó a obrar en pos de la cultura del encuentro. “No es una edulcorada propuesta hacia un compañerismo de ocasión, sino un exigente programa que nos interpela a un esfuerzo enorme de superar divisiones, mediante un cambio real de conducta que nos disponga a colaborar para que a todos, especialmente a los más pobres y a los más vulnerables, les vaya mejor y para no convertirlos en culpables de la pobreza y, por lo tanto, desechables”, detalló.

Entonces alentó a los presentes a llevar adelante mayores sacrificios de solidaridad, y resaltó con preocupación las estadísticas actuales de pobreza. “El juicio final, narrado en el evangelio de San Mateo, nos recuerda que se nos juzgará por el bien que hicimos, al que tiene hambre, al que no tiene casa, al que está enfermo o en la cárcel. En ellos, abrazamos a Jesús y colaboramos con amor a superar el sufrimiento que padece mucha gente”.

En este sentido, brindó estadísticas enunciando: “En verdad es mucha gente, porque las cifras preocupantes que conocimos en estos días (nosotros no somos la excepción), nos revelan esta dramática realidad: seis de diez niños y adolescentes son pobres. Abrazar la cruz es romper con el egoísmo que ciega para no ver en el otro a un hermano, a una hermana”.

Símbolo

Finalizando el sermón, monseñor manifestó que en la cruz “está el secreto del itinerario más humano y más humanizador, que nos hace capaces de caminar juntos, de reconocernos un pueblo de hijos y de hermanos, peregrinos con la esperanza de andar seguros por el camino que nos lleva al cielo”.

Además, invitó a recuperar el hábito de hacer la señal de la cruz. “Seamos valientes y humildes en llevarlo puesto, en manifestarlo públicamente cuando se nos presenta la oportunidad. Que María, Tierna Madre de Itatí, nos cuide a todos, especialmente a los que más lo necesitan”, sintetizó.