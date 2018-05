Gabriel Piccato apuesta a recuperar la confianza del plantel

Regatas Corrientes cerró la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol de la manera menos pensada. Perdió el clásico, acumuló su octava derrota consecutiva y bajó hasta el décimo tercer lugar que lo llevará a jugar en los octavos de final frente a Instituto.

“Primero, hay que reconocer la realidad. Es una realidad difícil, dura. Es nuestra octava derrota consecutiva. Cuando uno pierde, no es solamente lo que se refleja en el tanteador, sino la pérdida de confianza y de la mentalidad”, reconoció el técnico Gabriel Piccato.

La serie negativa comenzó frente a La Unión de Formosa, después de vencer en Corrientes a San Lorenzo el pasado 6 de abril. Es decir que en menos de un mes, fueron ocho cachetazos que recibió el Fantasma.

“Es un momento muy difícil. El equipo lo deja todo desde lo actitudinal, es muy meritorio, pero no es suficiente porque también deberíamos mejorar el juego, pero a veces es difícil porque cuando vez que empezás a perder calidad y claridad, apostás a la actitud que, a la vez, te lleva a no ser preciso”.

Uno de los puntos negativos en el funcionamiento de Regatas pasa por su bajo poder ofensivo. En los últimos ocho partidos tuvo un promedio de gol del 67.37%, llegando a su media ante Salta Basket -último en la tabla de posiciones-, en donde sumó 80 puntos con cinco minutos de tiempo extra, finalizando el tiempo reglamentario en 72.

“El aspecto más importante que tenemos que mejorar, y que va ligado con la confianza, es vencer el aro. Nos está costando mucho anotar, y mantener porcentajes aceptables de efectividad”, agregó el entrenador luego de la derrota frente a San Martín del pasado miércoles.

Dentro de un panorama negativo, Piccato resaltó la labor realizada en el otro sector del rectángulo. “Y todo lo contrario desde el punto de vista defensivo, sobre todo en los últimos juegos, en donde hicimos un trabajo defensivo muy bueno, pero nos falta el restante cincuenta por ciento que es jugar más eficientemente el ataque”.

Dentro de la racha adversa, Regatas Corrientes sufrió la derrota más dura en su historia en la Liga Nacional al caer en Comodoro Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima por 95 a 53. La anterior fue contra Peñarol de Mar del Plata (59-99) en la temporada 2010/11.

Regatas finalizó decimotercero en la fase regular, lejos del objetivo de quedar entre los ochos primeros para tener ventaja deportiva en los octavos de final. Desde el próximo domingo deberá visitar a Instituto de Córdoba cuarto; equipo al que no le ha ganado en la presente temporada.

“De cara a los playoffs el primer paso que tenemos que dar, cada uno de nosotros, es recuperar la confianza. Esa es la batalla que tenemos que dar, ese es el trabajo que tenemos que hacer, para ver el futuro con optimismo”, cerró el DT Fantasma.