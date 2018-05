La Provincia paga plus de 500 pesos desde el martes

Resuelto por el gobernador Gustavo Valdés, el ministro de Hacienda y Finanzas Enrique Vaz Torres confirmó ayer el inicio de la liquidación del plus extraordinario de 500 pesos, correspondiente a mayo, a partir del próximo martes. “A través del pago de este beneficio el Gobierno Provincial vuelca al mercado local unos $40 millones”, afirmó el jefe de la cartera económica provincial.

“El pago del plus extraordinario correspondiente a este mes comienza el próximo martes, para los agentes, activos y pasivos con Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3; el cronograma continúa el miércoles 9, para aquellos con DNI finalizados en 4, 5 y 6; y finaliza el jueves 10”, anunció Vaz Torres.

El adicional alcanza a 75 mil agentes provinciales, entre trabajadores en actividad y jubilados y pensionados de todas las áreas estatales.

“Incluyendo la liquidación de este mes, en el marco de la política salarial, la Provincia acumula una inversión salarial adicional de $360 millones en este plus, desde que se implementó la medida a partir de septiembre pasado”, afirmó.

Si bien surgió como una medida transitoria, el gobernador Valdés, a través del decreto N° 451, extendió este beneficio del plus mensual extraordinario de $500 hasta diciembre de este año.

“La instrucción es poder sostener y mejorar todo aquello que contribuya a sostener e incrementar el poder adquisitivo de los estatales y sus familias”, señaló Vaz Torres y destacó que la estabilidad y previsibilidad del sector público impacta positivamente en el sector privado y fundamentalmente el empleo.

“Garantizar el consumo de bienes y servicios por parte de los estatales implica garantizar movimiento en la economía local; lo cual sin dudas contribuye al sostenimiento de los trabajadores que se desempeñan justamente en el sector privado”, explicó el ministro.

En esta línea, el titular de la cartera económica adelantó que se trabaja ya en la definición de los pagos del adicional remunerativo de $3.550 y los sueldos del mes de Mayo.

“Una vez que hayamos cerrado la programación de estos pagos, lo comunicará el Gobernador oportunamente”, anticipó Vaz Torres y agregó: “Lo central, lo importante para todos, es que los fondos están garantizados”.

Alistan liquidación del adicional de $3.550 y los sueldos del mes.