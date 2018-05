Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Creo, aunque suene paradójico. Alguna vez me llevaron hasta los días en que mi maestra particular insistía conmigo y las Matemáticas. Era el mismo perfume que sabía a violeta, pero ella ya no estaba porque se había ido de la vida.

Muchas veces pensé si estaba en lo cierto sobre que los aromas como los sonidos nos sitúan en momentos vividos, y que, sin embargo, florecen nuevamente para traernos rostros, palabras, gestos, que los imaginábamos lejanos e imposibles.

Florián Kaps es un artista vienés que confía muchísimo en ellos, produce asociado con una perfumista noruega 56 olores abstractos, para que a través del olfato la gente sitúe recuerdos. Tal es el éxito, que los expone y vende en su cafetería “Supersense”, en un céntrico barrio de la mágica Viena. El los define y los ofrece como Kit de Memoria Olfativa.

Muchas veces el tango en sus letras acerca las calles que lo vieron corretear, con los olores característicos que definen tan bien su geografía. Es que las calles no sólo son un “kit” de gratificantes aromas diversos, tras cartón vienen con ellos todo lo demás, dichos, historias, leyendas, ese ABC que como pródiga madre provee de enseñanzas. Buenas y malas, pero aprendizaje al fin. Se aprende con sólo verlas, escucharlas, aspirarlas. De la mirada cómplice se aprende a pispear e intuir para comprender o poder explicarse el resto.

Por mi forma primera de ser, siempre silencioso por introvertido, vergonzoso con miedo brutal a no hacer el ridículo, uno se pone cauto, pero la calle habla, nos muestra y predispone una escuela acelerada que la gente anima y pone garras.

Entonces, con sólo ver cómo se comportan en ese ámbito natural de calle, barrio y cielo, trazamos el perfil rápido y auténtico. Y, hay de todo. El que se desloma, el que estudia, el que no hace ninguna de las dos cosas. Los que van por derecha, los que prefieren el límite de lo permitido, en fin todo un muestrario de la condición humana de lo bueno a lo peor. Es un muestreo constante, inexorable, que nos permite saber dónde pisar, dónde detenernos, donde avanzar, cómo compartir y respetar. Hacer amigos, vincularnos, hacer buena letra. Es una “universidad” que jamás se detiene, que no perdona, pero que también sabe acariciar, abrigar, brindarse.

Uno dice cuántas cosas son capaces de definir las calles, esas que guardan nuestro cariño, un pedazo de recuerdo y, pese a eso, nos quedamos cortos a la hora de definirlas. De hecho, el mettier de gente como uno, el poeta, que también sabe de calles, afectos y penurias, es capaz de definirlas con amplitud apelando a metáforas que son realidades concretas. Chico Novarro, artista sin par, letrista con una síntesis bárbara, dice hablando del cordón de la vereda que es parte fundamental de las calles como nervaduras de la misma hoja: “Viejo cordón de mi vereda…/ Paredón de suelas, tropezón de amor. / Reafirmando su concreta fortaleza de cemento, exalta sus virtudes: “Duro, como el alma de un frontón / sos un penal, de curdas y mosquitos, / largo y pisoteado cinturón / de una ciudad, que va creciendo a gritos./

La historia personal comienza de chicos, y es el barrio, ese continente surcado de calles, ayer de tierra, pasto, arena, empedrado o asfalto, que también crecido memora todo lo que en él vivió. Eladia Blázquez se encarga de semblantear esa postal siempre en idioma de tango, con precisión y afecto: “Mi barrio fue una planta de jazmín, / la sombra de mi vieja en el jardín, / la dulce fiesta de las cosas más sencillas / y la paz en la gramilla de cara al sol./

Esas calles cargadas de peatones, vendedores ambulantes, grupos de viandantes detenidos un instante para despuntar el vicio de la conversación. Chicos como polluelos con sus delantales blancos, ese blanco intenso logrado con azul, que las madres lavaban para que sus niños sean un solo canto en busca de educación, cuando los maestros eran respetados, cuando la disciplina y el orden no sólo acompañaban las andanzas escolares, sino también en todos los órdenes a un país con sentido común. Soñar era ingenuo, pero todavía teníamos la capacidad de hacerlos realidad. El por favor, gracias, con permiso, me permite eran moneda corriente que hasta en las calles se utilizaban, porque conducirnos correctamente era y lo es principio vital para circular respetuosamente por la vida.

La calle siempre ha sido la expansión. Donde todas las voces, los perfumes, esos aromas que reviven recuerdos las habitaron, pero ya sin el cuidado de esa libertad personal que animaba el libre albedrío. Lo bueno es que siempre volvemos a ellas de una u otra forma, dando vida a ese pasado que todos construimos. Muchas veces añorando, extrañando, reviviendo rostros, acercando sonidos de palabras y risas cristalinas, la noche iluminando el barrio de luna, dándonos un sosiego porque el día volverá radiante.

Canciones, voces, aromas, perfumes que son como el canto de calles infinitas, repletas, queridas, tan llenas de olor a vida.