Nueva suba del dólar: el sector empresarial se muestra prudente, pero anticipa efectos

El dólar registró la mayor suba desde la salida del cepo, trepó 9 por ciento y alcanzó los 23 pesos. En algunos bancos se vendió a 23,30 pesos, casi dos pesos por encima del cierre del miércoles. Ante esto, desde varios sectores empezaron a especular respecto a la suba en bienes y servicios, influidos por un posible aumento de la nafta, entre otros.

En este marco, El Litoral dialogó con el representante de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Luis Malgor, quien sostuvo que no es prudente adelantar subas. En este sentido, dijo que hay que esperar una semana para ver si este valor se mantiene y que si continúa, “estaríamos en problemas”.

“Creo que tendríamos que esperar una semana para saber sí el valor del dólar se mantiene, no hay que generar falsas expectativas. Es prematuro opinar ya que nadie sabe qué va a pasar”, expresó Malgor a este medio.

A la vez, dijo que “teniendo en cuenta el componente de nuestros productos, en muchos de ellos influiría la suba del dólar”. Respecto a que el mercado automotriz sería uno de los más afectados, indicó que “seguramente el precio irá hacia arriba, pero hay que esperar”.

“Si este valor del dólar se mantiene, habrá varios sectores afectados, y uno de ellos será el automotriz donde el 70% de los autos son importados. También serían afectados los que soliciten créditos para viviendas. No me animaría hoy a tomar una posición, veremos qué sucede en los próximos diez días”, remarcó Malgor.

Cabe destacar que ayer el dólar registró un salto de 1,85 pesos respecto al cierre de la víspera, al cerrar en el Banco Nación a un nuevo valor récord de 22,70 pesos para la compra y 23,30 pesos para la venta, en una jornada en la que el Banco Central volvió a aumentar en 300 puntos básicos la tasa de política monetaria a 33,35 por ciento.

De acuerdo con los análisis de economistas nacionales, esta suba afecta en ahorros, servicios digitales, tecnología, alimentos y bebidas, vacaciones, combustibles y créditos hipotecarios.

En cuanto al ahorro explican que “es uno de los efectos más evidentes de la depreciación del peso frente al dólar, si están en moneda local, o su apreciación, si el atesoramiento estaba en la divisa norteamericana o alguna otra considerada dura”.

Respecto a servicios digitales, aunque está la opción de pagarlos en pesos, muchos que han tenido un desarrollo notable en los últimos años como Netflix y Spotify, todavía se cobran en dólares en algunos casos. A la vez, una parte importante de la tecnología se importa y se paga con la moneda norteamericana, el traslado a los precios del aumento en la divisa directamente, por ejemplo, en los valores de las computadoras.

En los alimentos la apreciación del dólar se notará en el valor de los productos que vienen del exterior, cuya llegada favoreció gradualmente el Gobierno.

Cabe destacar que “un 80 por ciento de los costos de producción de las naftas y del gasoil se explican por el precio del petróleo, su principal materia prima, que está en dólares”.

Por otra parte, explican que “quienes tienen créditos hipotecarios preaprobados en pesos deberán rehacer las cuentas. Eso se debe a que las viviendas en el país se venden principalmente en dólares, y la devaluación los obliga a juntar más pesos para cancelar la operación”.