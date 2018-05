Desde el Municipio afirman que el Plan Hídrico dio buenos resultados

Tras las lluvias caídas durante la tarde-noche de este viernes y la madrugada del sábado, gracias a las tareas de desobstrucción de desagües llevadas adelante por la Municipalidad, en distintos puntos de la ciudad en donde anteriormente las calles se inundaban, en esta oportunidad no hubo mayores inconvenientes.

Ejemplo de ello son los cruces de las avenidas Chacabuco y Ferré, como así también Alfonsín y Laprida -en el barrio San Gerónimo- o bien la emblemática zona de 3 de Abril y España donde, merced a los trabajos que se desarrollan a través del Plan Hídrico que lleva a cabo la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano, en esta oportunidad no se inundó, como sí ocurría anteriormente en ocasiones similares.

“La ciudad aguantó bien. Donde se hizo limpieza de desagües, no hubo inconvenientes, por ejemplo, en barrios como La Olla, Independencia y La Chola”, señaló el subsecretario de Gestión Integral de Riesgo y Catástrofes, José Pedro Ruiz.

“Con la limpieza que se hizo de los desagües, la ciudad respondió muy bien”, insistió Ruiz, al tiempo que detalló que en los cruces de Chacabuco y Ferré, España y 3 de abril, y Alfonsín y Laprida, no hubo inconvenientes. “La ciudad en general no tuvo inconvenientes y los desagües respondieron bien”, insistió el funcionario.

Las tareas, llevadas adelante a través del Plan Hídrico que encara la gestión de Tassano, se producen hace varios meses y de forma constante. “Se trabaja en la desobstrucción y limpieza de los desagües más importantes que estaban en malas condiciones y que desde su creación nunca habían tenido una limpieza”, recordó Ruiz.

Según detalló el funcionario municipal, hasta este sábado a la medianoche cayeron 47,5 milímetros de lluvia, y desde la medianoche y hasta las 8.30 de hoy fueron 11,7 milímetros.

Según el pronóstico, existe posibilidad de lluvias hasta las 21, con chaparrones de variada intensidad, y luego mejoraría el tiempo.

No obstante ello, en algunos puntos de la ciudad en donde aún no se llegó con las obras del Plan Hídrico, hubo algunos inconvenientes, como caídas de árboles, entre otras situaciones. En ese contexto, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE), compuesto por integrantes de diversas áreas de la Municipalidad, estuvo constantemente alerta y en contacto permanente, recorriendo esas zonas.



AVENIDA MAIPÚ

Si bien el funcionario reiteró que “los lugares emblemáticos como Ferré y España, Ferré y Chacabuco, y Laprida y avenida Alfonsín, respondieron bien ante la intensidad de agua caída”, indicó que “otras zonas que todavía no fueron intervenidas, como la avenida Maipú, sufrieron algunas consecuencias tras el temporal”.

“Lo que sucede es que el ducto de Maipú estaba tapado y la desobstrucción no ingresó aún a esa zona”, manifestó Ruiz, al tiempo que señaló que por esa razón, el subsecretario de Obras Hídricas y Proyectos Especiales, Luis Tassano, acudió al lugar esta madrugada, para inspeccionar el panorama y avanzar con trabajos. “Por eso Luis estuvo allí esta madrugada, desde las 1.30, desobstruyendo un ducto de 1,70 metros de diámetro y que estaba tapado entre un 70 y 90 por ciento”, especificó Ruiz.

A su vez, sostuvo que en el barrio San Roque Este hubo problemas debido al acumulamiento de agua en la calle Loreto, lo que se produjo precisamente como consecuencia de la obstrucción de desagües de la avenida Maipú; aunque de todas maneras, se intercedió inmediatamente, logrando reparar el inconveniente. “Loreto se inunda como consecuencia de Maipú. Es por eso que se trabajó durante esta mañana en el lugar para destapar los desagües, con lo que logró correr el agua y hoy, la zona está normalizada”, resaltaron desde la Municipalidad.



ESPACIOS VERDES

En algunos puntos de la ciudad se produjeron desprendimientos de árboles, como consecuencia del fuerte temporal. Es por ello que desde la Subsecretaría de Espacios Verdes, encabezada por Fernando Brambilla, se inició inmediatamente una recorrida por diversos sectores, para atender a esta situación.

Ejemplo de ello es la tarea que se llevó adelante en los barrios Arazaty y Cambá Cuá (precisamente sobre la calle Don Bosco), con presencia de trabajadores del área.



TRABAJO CON LA PROVINCIA

Las acciones que lleva adelante la Municipalidad de Corrientes en la ciudad corresponden a la primera etapa del Plan Hídrico, que ya logró buenos resultados parciales. Estas labores continúan gracias al apoyo del Gobierno provincial, a partir de una decisión del gobernador Gustavo Valdés junto con el intendente Eduardo Tassano, de continuar con la realización de grandes obras que beneficien a los capitalinos, para que la ciudad no vuelva a inundarse.