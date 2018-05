“La Justicia es una burla”, afirmó la mujer que fue agredida por su ex pareja

Malena Aquino, un día después que el Juzgado Correccional N° 3 de Goya condenó a un año de prisión a su ex pareja acusado de propinarle una feroz golpiza, se mostró dolida por el fallo.

Lo de la Justicia “lo tomo como una burla, porque un año no es nada por tanto daño que me hizo a mí en lo personal y en mi casa donde rompió muchos bienes”.

Agregó ante el programa Hechos Policiales de Goya que “estoy indignada, molesta, con esta Justicia que tenemos para las víctimas...”

Consideró que “me hubiese quedado callada, no denunciar nada y hacer justicia por manos propias”, sostuvo la mujer que el 20 de agosto del año pasado denunció el brutal ataque de su ex pareja, Pedro Alberto González, alias “Mal painado”.

Consideró que “un año no es nada. Va a salir y volver a agredirme, de eso no tengo dudas, porque durante el juicio me miraba con burla y eso me da la pauta de que no se arrepintió de nada”.

“Sé que va a salir y me va a venir a buscar. Pero no me va a agarrar desprevenida”, anticipó.

“Casi me mató en mi casa y la Justicia le dio sólo un año de prisión. Para mí es una burla”, insistió.

Tal como se anticipó ayer González fue declarado reincidente y deberá cumplir la condena en una cárcel de la ciudad de Corrientes. Los fundamentos del fallo se leerán el próximo 7 de mayo.

La justicia lo halló culpable del delito de lesiones leves calificadas por la relación de pareja y daños en concurso real.

Calvario

Malena Aquino narró detalles del infierno que le tocó vivir aquel domingo a la madrugada del 20 de agosto de 2017. Contó que el sujeto rompió la puerta y se metió sorpresivamente en su domicilio del barrio Progreso.

“Creo que estaba bajo los efectos de la cocaína, porque él consume”.

“Me pegó con un palo en la cabeza me hicieron 8 puntos y tengo golpes en la espalda y en las manos”, dijo en su momento la mujer en declaraciones públicas.

“No quedó detenido, y ni siquiera sé si lo están buscando”, relató Aquino en aquella ocasión.

“Solo pido que me protejan. Tengo miedo, porque puede volver a atacarme”, expresó en tanto que esa situación de indefensión aún está vigente.