A un mes del incendio, los puesteros piden mayor celeridad en el armado de las carpas

Se cumple hoy un mes del incendio que consumió el paseo de compras frente a la Rotonda y que hizo perder la totalidad de la mercadería a los puesteros que trabajaban en el predio desde hacía más de veinte años. Luego de 30 días de acampe, allí frente al galpón, los comerciantes se muestran preocupados por la demora en el montaje de las carpas que se ejecuta en la plaza del Mercosur, donde podrán desarrollar su actividad de manera provisoria hasta que se construya un nuevo lugar.

“Pasan los días, se cumple un mes y seguimos sin poder trabajar”, comentó uno de los feriantes a El Litoral. Es que, allí en el espacio verde del barrio 17 de Agosto la Comuna ya instaló una estructura de metal con cobertura de lonas, pero restan los trabajos en el interior. Según habían adelantado, tendrá divisiones para cada puesto y eso aún no comenzó, por eso la preocupación.

“Esperamos que pueda avanzar más rápido porque necesitamos empezar cuanto antes, las deudas se acumulan y no tenemos plata para poder pagar si no trabajamos”, expresaron a este matutino ayer.

Asimismo, el miércoles iniciaron los trámites para acceder a un crédito de $20 mil pesos y aguardan una definición para la próxima semana. Así, esperan poder volver a comprar mercadería para vender y reactivar sus actividades.

Mientras tanto, al igual que en estos treinta días que pasaron desde el incendio, los puesteros se mantienen en una carpa en la Rotonda para visibilizar su situación, además de realizar diariamente ollas populares que comparten con sus familiares cuyo único sustento era el comercio. Según indicaron, seguirán además con la venta de comida los domingos, dinero que utilizan para poder cocinar.

La construcción del nuevo edificio aún no tiene fecha de inicio ni plazo de ejecución, aunque ya se realizaron algunas mediciones allí en el San Gerónimo, frente a la Casa del Bicentenario por avenida Laprida.

Mientras tanto, algunas partes de las paredes del galpón incendiado comenzaron a ceder. “Se cayó un pedazo del muro”, señalaron los trabajadores en los últimos días.

Una situación similar se da con el techo, que corre peligro de derrumbe. Las chapas de zinc del tinglado se encuentran a escasa altura y en partes están sólo a un metro y medio del piso.

Vale recordar que el peritaje había determinado que el siniestro se dio por un cortocircuito y que toda la estructura corría riesgo de desplomarse, por lo que los Bomberos señalaron la inutilidad del edificio donde funcionaba hasta hace un mes el paseo de compras Virgen de Itatí.